Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гребенщиков: "Аквариум" к лету сыграет перенесенные концерты

Культура
2 апреля, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Концерты в Санкт-Петербурге и Москве, запланированные на 16 и 18 марта, ранее перенесли на 7 и 9 июня из-за болезни музыканта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Группа "Аквариум" рассчитывает к лету провести все перенесенные в связи с болезнью Бориса Гребенщикова выступления. Об этом музыкант сообщил в интервью ТАСС.

Интервью

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас

Перейти в раздел Интервью

"Мы рассчитываем до лета сыграть почти все, что запланировали ранее", - сказал Гребенщиков.

6 марта на сайте коллектива было опубликовано сообщение, что по настоянию врачей музыканту требуется длительный реабилитационный период после болезни. Концерты в Санкт-Петербурге и Москве, запланированные на 16 и 18 марта, были перенесены на 7 и 9 июня соответственно. На сцену в Тель-Авиве группа теперь намерена выйти не 9 апреля, а 21 мая. Новые даты выступлений в Сибири и на Волге менеджмент группы обещал опубликовать в конце месяца.

4 марта на официальной странице Гребенщикова в Twitter появилось сообщение о том, что лидер "Аквариума" сильно простудился. В беседе с ТАСС он признался, что до последнего не хотел переносить концерты и выходил на сцену, несмотря на плохое самочувствие.

Дискография Бориса Гребенщикова насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Росгвардия просит СК наказать своих сотрудников, контролировавших охрану в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
4
Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Биография Амана Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники