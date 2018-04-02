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Путин указал на недопустимость закрытия существующих домов культуры в регионах

Культура
2 апреля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Президент РФ на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым также попросил о поддержке реализации пилотной программы строительства дворцов искусств

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что существующие дома культуры в регионах РФ не должны закрываться при реализации программы строительства новых объектов.

На встрече с главой государства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил о поддержке реализации пилотной программы строительства дворцов искусств - для хореографических занятий, выставок, представлений и т.д. "Только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие [дома культуры] не закрывать", - заметил в ответ Путин. Глава региона заверил, что ни одно такое учреждение не было закрыто.

Владимиров рассказал, в частности, что объем федеральных средств на финансирование сельских домов культуры в крае в прошлом году составил 156 млн рублей, было построено два новых таких учреждения и отремонтировано 19. "В этом году 300 млн [рублей] мы отправляем на дома культуры. Ни один не закрываем, только ремонтируем. Знаете, дом культуры на селе - это все-таки центр притяжения", - заключил губернатор.

Говоря о социально-экономическом развитии края, Владимиров сообщил, что в рамках реализации президентского послания Федеральному собранию в регионе подготовлен проект "Детская медицина". "Вы нам дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями, мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тыс. кв. м. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления", - обратился губернатор к президенту.

Он также сообщил, что на программу "Городская среда" в 2017 году в Ставрополье было выделено более 600 млн рублей, в текущем - почти 700, при этом в решение вопросов благоустройства территорий максимально вовлекаются сами жители. Реализуется также собственная программа местных инициатив по обустройству поселений, средства на которую выделяются на конкурсной основе, добавил Владимиров.

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