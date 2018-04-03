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Киностудия "Кит" опровергла сообщения СМИ о госпитализации режиссера Джаника Файзиева

Культура
3 апреля, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Файзиев якобы попал в реанимацию Первой Градской больницы

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Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джаник Файзиев находится на работе, информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киностудии "Кит", где Файзиев является генеральным директором.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Джаник Файзиев якобы госпитализирован в реанимацию Первой Градской больницы.

"Информируем, что данная новость не соответствует действительности: Джаник пребывает в добром здравии и находится на своем рабочем месте и чутко следит за процессом пост-продакшена нового фильма "Киностудии КИТ" - "Русалка. Озеро мертвых", - отметили в пресс-службе. В компании добавили, что, по словам самого Файзиева, "в столь ответственный момент болеть ему некогда".

Файзиеву 56 лет. Среди самых известных его фильмов как режиссера - "Легенда о Коловрате", "Август. Восьмого", "Турецкий гамбит".

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