Киностудия "Кит" опровергла сообщения СМИ о госпитализации режиссера Джаника Файзиева

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джаник Файзиев находится на работе, информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киностудии "Кит", где Файзиев является генеральным директором.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Джаник Файзиев якобы госпитализирован в реанимацию Первой Градской больницы.

"Информируем, что данная новость не соответствует действительности: Джаник пребывает в добром здравии и находится на своем рабочем месте и чутко следит за процессом пост-продакшена нового фильма "Киностудии КИТ" - "Русалка. Озеро мертвых", - отметили в пресс-службе. В компании добавили, что, по словам самого Файзиева, "в столь ответственный момент болеть ему некогда".

Файзиеву 56 лет. Среди самых известных его фильмов как режиссера - "Легенда о Коловрате", "Август. Восьмого", "Турецкий гамбит".