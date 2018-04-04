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За первые сутки новая серия "Простоквашино" набрала в соцсетях 14 млн просмотров

Культура
4 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

С 2018 по 2020 год планируется выпустить 30 серий мультфильма

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Первая серия продолжения мультсериала "Простоквашино" за первые сутки после размещения в социальных сетях набрала более 14 млн просмотров. Такие данные содержатся в официальных группах "Союзмультфильма" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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"Первая серия продолжения легендарного мультсериала "Простоквашино" получила свыше 8 млн просмотров всего за сутки - никогда мультфильм не собирал такое количество просмотров в нашей соцсети за один день, - рассказали в пресс-службе "ВКонтакте", добавив, что пользователи делятся новинкой на своей странице, "горячо обсуждают новый имидж и голоса главных героев в комментариях и, конечно же, ждут продолжение".

Пресс-служба "Одноклассников" сообщила, что первая серия мультфильма вызвала большой отклик у пользователей сети. "Только за первые сутки новый эпизод собрал порядка 6 млн просмотров, и эта цифра продолжает расти", - рассказали в пресс-службе.

О мультфильме

Премьера новой серии мультфильма "Простоквашино" состоялась во вторник, 3 апреля, в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на портале Кино Mail.ru. Премьерную серию посвятили памяти Олега Табакова, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Изначально премьера была назначена на 1 апреля, но была перенесена из-за трагедии в Кемерове.

Новые серии можно будет посмотреть бесплатно. Зрителей ждет подросший Дядя Федор, ему уже девять лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.

Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.

"Трое из Простоквашино" - советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" вышел в 1978 году.

Эпизоды в соцсетях будут выходить в официальных группах киностудии "Союзмультфильм". Вместе с выходом второй серии пользователям "ВКонтакте" станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма, сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

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