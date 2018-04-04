Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстанский фильм "Ночной Бог" вошел в основной конкурс Московского кинофестиваля

Культура
4 апреля, 16:00 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Также в программе "Мастера" кинофестиваля состоится премьерный показ фильма "Звонок отцу", снятого казахстанским режиссером Сериком Апрымовым

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Полнометражный художественный фильм "Ночной Бог" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова отобран в основную конкурсную программу юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице России с 19 по 26 апреля. Кинокартина снята на киностудии "Казахфильм" по заказу Министерства культуры и спорта республики.

Как рассказали в пресс-службе киностудии, главный герой картины сознает, что всегда боялся чего-то. Он опасался, что некое божество вечно наблюдает за ними, за их обществом, что все его предыдущие поколения прошли через подобное. Корни происходящего имеют мистическое происхождение.

"Мне кажется, что мифологическое мышление сейчас очень точно выражает суть происходящих вещей в мире. Рацио уже не работает. Фольклорная основа - вот архетипическая сила нового кинематографа. Я рад, что авторское кино поддерживает министерство культуры, что очень разумно в принципе. И я буду рад продолжить сотрудничество в следующем проекте", - сказал режиссер фильма Адильхан Ержанов, слова которого приводит пресс-служба "Казахфильма".

В состав жюри основного конкурса фестиваля вошли: режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).

Кроме того, в программе "Мастера" Московского кинофестиваля состоится премьерный показ фильма "Звонок отцу", снятого при участии студии "Казахфильм" казахстанским режиссером Сериком Апрымовым. Эта художественная лента получила сразу два приза кинопремии "Выбор критиков", учрежденной Ассоциацией кинокритиков Казахстана - призы "Лучший режиссер" и "Лучшая мужская роль второго плана" (присужден актеру Ерболату Оспанкулову). Картина также была номинирована на премию Российской академии кинематографических искусств "Ника".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Московский Международный кинофестиваль
Страны
США Китай Италия Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости