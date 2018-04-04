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Фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" открылся в Оренбурге

Культура
4 апреля, 22:53 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Фестиваль пройдет в регионе в восьмой раз

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ОРЕНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев презентует новые рояли во время концертов в малых городах и селах Оренбургской области. Об этом сообщил сам пианист журналистам в среду на открытии фестиваля.

"Рояльное движение" известно во всем мире, я без преувеличения об этом говорю. Куда бы я не приехал, везде спрашивают: "Где, где, в Оренбурге?" Послезавтра будет 20 райцентров и 20 роялей, я считаю, что это абсолютно беспрецедентная история", - сказал он.

Эту культурную акцию в регионе назвали "Рояльное движение", во время которой жители малых городов и районных центров региона получают возможность увидеть и услышать игру музыканта с мировым именем. Благодаря этой акции в городах и районных центрах региона за последние годы появилось уже около 15 новых концертных роялей, приобретенных при поддержке спонсоров. Также акция способствует скорейшей реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, так как по федеральным государственным требованиям, предъявляемым в настоящее время к детским школам искусств, одним из обязательных условий обучения пианиста-профессионала является наличие рояля в образовательном учреждении.

"Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" начались в среду концертом в Оренбургской областной филармонии, в четверг он отправится в турне по районам области. За сутки он даст шесть концертов в поселках Адамовка, Светлый, Кваркено и городах Кувандык, Ясный и Новотроицк, а также представит там новые рояли.

В программе "И классика, и джаз" примут участие заслуженный артист России Андрей Иванов - контрабас, заслуженный артист республики Татарстан Айдар Гайнуллин - баян и лауреат международных фестивалей Александр Зингер - ударные.

Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" пройдет в Оренбургской области в восьмой раз.

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