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Фильм "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль

Культура
5 апреля, 12:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, апреля. /ТАСС

Актеры играют супругов, живущих с детьми в Буэнос-Айресе, поездка в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями

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ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Фильм "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях получил право открыть 71-й Каннский кинофестиваль в мае этого года. Об этом сообщили в четверг организаторы киносмотра.

Лента двукратного обладатели премии "Оскар" войдет и в конкурсную программу. Действие этой кинодрамы с элементами триллера, снятой на испанском языке, разворачивается во Франции, Испании и Италии. Крус и Бардем играют супругов, живущих с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка семейства в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.

71-й кинофестиваль в Каннах пройдет с 8 по 19 мая. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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