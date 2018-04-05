Фильм "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Фильм "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях получил право открыть 71-й Каннский кинофестиваль в мае этого года. Об этом сообщили в четверг организаторы киносмотра.

Лента двукратного обладатели премии "Оскар" войдет и в конкурсную программу. Действие этой кинодрамы с элементами триллера, снятой на испанском языке, разворачивается во Франции, Испании и Италии. Крус и Бардем играют супругов, живущих с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка семейства в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.

71-й кинофестиваль в Каннах пройдет с 8 по 19 мая. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.