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Актеру Юрию Назарову не понадобилась госпитализация после травмы на съемках в Заполярье

Культура
5 апреля, 12:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, апреля. /ТАСС

По данным источника в оперативных службах, у 80-летнего актера рана головы, полученная из-за падения на улице

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МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Актер Юрий Назаров, снявшийся в фильмах "Горячий снег", "Маленькая Вера", "Андрей Рублев", получил травму головы на съемках сериала "Полярный-17" в Апатитах Мурманской области, однако госпитализация ему не понадобилась, сообщили ТАСС в Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ).

"После поступления сообщения о травме на место выехали врачи скорой помощи, пострадавший не госпитализирован", - уточнили в ЦРБ.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, у 80-летнего актера рана головы, полученная из-за падения на обледеневшей улице. Он был обслужен амбулаторно.

В пресс-службе снимающей сериал телекомпании "ТНТ" сообщили, что им неизвестно о травме Назарова.

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