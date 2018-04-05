Актеру Юрию Назарову не понадобилась госпитализация после травмы на съемках в Заполярье

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Актер Юрий Назаров, снявшийся в фильмах "Горячий снег", "Маленькая Вера", "Андрей Рублев", получил травму головы на съемках сериала "Полярный-17" в Апатитах Мурманской области, однако госпитализация ему не понадобилась, сообщили ТАСС в Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ).

"После поступления сообщения о травме на место выехали врачи скорой помощи, пострадавший не госпитализирован", - уточнили в ЦРБ.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, у 80-летнего актера рана головы, полученная из-за падения на обледеневшей улице. Он был обслужен амбулаторно.

В пресс-службе снимающей сериал телекомпании "ТНТ" сообщили, что им неизвестно о травме Назарова.