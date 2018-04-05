Союз музеев РФ на ближайшем заседании обсудит, кому посещать музеи бесплатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Союз музеев России на ближайшем заседании вернется к вопросу о том, какие категории посетителей могут посещать музейные экспозиции бесплатно, сообщил в четверг генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев Михаил Пиотровский.

"Музей должен определять сам, сколько нужно посетителей и кому давать льготы. Мы будем обсуждать на президиуме Союза музеев, кто может посещать музей бесплатно", - сказал Пиотровский на заседании круглого стола "Музей и проблемы культурного туризма", который проходит в Эрмитажном театре. Он отметил, что регулярно поступают предложения и просьбы от различных объединений и профессиональных сообществ о предоставлении им бесплатного доступа в музей. Недавно такая идея поступила от журналистов, хотя, как отметил Пиотровский, представители СМИ и так имеют возможность свободно зайти в музей во время проведения мероприятий.

В Эрмитаже действуют льготы для пенсионеров и студентов, дети также бесплатно посещают российские музеи.

По мнению Пиотровского, плата за вход в музей для посетителей, не относящихся к льготным категориям, должна быть обоснованной, ее не нужно занижать. "Посещение музея не может быть бесконечно дешевым", - сказал он.

Расширенное заседание президиума Союза музеев России пройдет 13 апреля в Севастополе в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический".