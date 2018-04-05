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Пятнадцать пианистов из шести стран выступят на Grand Piano Competition в Москве

Культура
5 апреля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В Москву приедут артисты из Китая, Южной Кореи, США, Белоруссии и Казахстана

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жюри II Международного конкурса Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева выбрало 15 пианистов из шести стран для очного этапа смотра в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс- службе Московской филармонии.

"Было по-настоящему сложно выделить столь малое количество участников, прослушав 98 исключительно талантливых пианистов", - процитировали в пресс-службе члена жюри Петра Палечного.

В Москву приедут пианисты из Белоруссии, Казахстана, Китая, Южной Кореи и США. Россию на смотре представят сразу восемь музыкантов. Самому младшему конкурсанту 10 лет, старшему - 16.

"Нас ждет большое музыкальное событие в преддверии Конкурса Чайковского, удивительные открытия и высочайшего класса исполнения. Конкурс будут транслировать онлайн команды канала Medici и Московской филармонии. В добрый путь!", - приветствовал участников смотра худрук Денис Мацуев.

II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале им. Чайковского. Конкурсанты выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур). С юными талантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением народного артиста России Александра Сладковского. В гала- концерте примут участие Денис Мацуев и Валерий Гергиев.

Обладатель гран-при конкурса получит акустический рояль Yamaha. Звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере 5 тыс. долларов получат сразу пять участников конкурса, тогда как первое, второе и третье места присуждаться не будут, уточнили в оргкомитете. Десяти дипломантам конкурса будет присуждена премия в размере 1 тыс. долларов. Кроме того, по 1 тыс. долларов вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.

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