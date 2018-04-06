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Международный фестиваль "Джаз на Байкале" откроется в Иркутске музыкальным шествием

Культура
6 апреля, 0:08 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, апреля. /ТАСС

В подобном формате фестиваль открывается впервые

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ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Музыкальное шествие откроет в пятницу в Иркутске XIII Международный фестиваль "Джаз на Байкале". Оно пройдет в самом сердце города на Ангаре - в "130-ом квартале" исторической застройки, сообщила пресс- служба правительства Иркутской области.

"Исполняя композиции, музыканты пройдут в ТРК "Модный квартал", где состоится импровизированный концерт. Его зрителями смогут стать все желающие", - сказали в пресс- службе.

В подобном формате фестиваль открывается впервые. В этом году его участниками станут два сильнейших американских музыканта - Клаудия Элиаза и Квентин Мур, а также исполнители из Франции, Германии и Санкт-Петербурга.

"Это говорит о том, что культура вне политики, что у музыки нет границ, и мы рады наслаждаться творчеством артистов в Сибири", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль продлится с 6 по 9 апреля. В пятницу на концентре-открытии перед гостями выступят джазовый квартет из Франции French"Necy Quartet, иркутские ансамбли "Доктор Джаз" и "Шорохи", а также участники конкурса Jazz Kids и инструментальный ансамбль Jazz Friends.

В дни фестиваля состоятся благотворительный концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья "У добра нет границ" и детско-юношеский конкурс Jazz кids.

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