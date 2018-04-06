Театр Эйфмана дебютирует на сцене Lincoln Center в Нью-Йорке с балетом "Анна Каренина"

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Санкт-петербургский Государственный академический театр Бориса Эйфмана дебютирует в пятницу на сцене нью-йоркского Lincoln Center. Артисты представят американским зрителям балет "Анна Каренина" на музыку П. И. Чайковского.

Как сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС организатор тура, продюсер и импресарио Сергей Данилян, на все четыре спектакля, которые пройдут в Lincoln Center в ближайшие дни, билеты полностью проданы и ожидается аншлаг.

"Мы в третий раз привозим балет "Анна Каренина" в Нью-Йорк, и, так как билеты проданы все, можно с уверенностью сказать, что театр пользуется огромным успехом, - отметил Данилян. - Сегодня людям, постоянным зрителям, интересно увидеть балет Эйфмана в другом масштабе и сценическом пространстве, а также в сопровождении оркестра". Впервые за 20 лет, на протяжении которых театр Бориса Эйфмана гастролирует в Нью-Йорке, музыку исполняет живой оркестр.

"Балет "Анна Каренина" поставлен на музыку Чайковского, она хорошо известна не только зрителям, но и оркестру, что было важно, учитывая сжатые сроки подготовки гастролей, - пояснил Данилян. - Получилась такая очень русская работа, которая должна была привлечь американцев - музыка Чайковского, литература русского классика Л. Н. Толстого и российский режиссер Эйфман".

"Анну Каренину" представят зрителям Нью-Йорка четырежды в течение 6, 7 и 8 апреля. Труппа, которая прибыла из Санкт-Петербурга, состоит из полусотни артистов и театральных специалистов. Главную партию - Анны Карениной - исполняют солистка театра Мария Абашова и балерина Дарья Резник.

Психологический балет

Сам Эйфман в интервью корреспонденту ТАСС рассказал, что выступить с балетом своего театра на сцене Lincoln Center было его давней мечтой. "В 2004 году я представил здесь балет "Мусагет" на музыку Баха к 100-летию Джорджа Баланчина (русский и американский балетмейстер, танцовщик - прим. ТАСС), но в исполнении артистов New York City Ballet, - напомнил Эйфман. - У меня уже тогда зародилась мечта - показать именно на этой сцене спектакль со своим театром. Спустя 14 лет мечта осуществилась - мы показываем "Анну Каренину" в сопровождении оркестра New York City Ballet под руководством дирижера, народного артиста РФ Николая Алексеева".

В этом году исполняется 20 лет со дня первых гастролей театра Эйфмана в Нью-Йорке. "Для каждого артиста успех в Нью-Йорке - показатель качества и профессионального уровня, потому что это - огромный творческий рынок, который перемалывает кости большим артистам и компаниям, - отметил руководитель театра. - Здесь можно получить право выступить один раз, но закрепиться на 20 лет и так, чтобы почти ежегодно показывать свое искусство - результат востребованности, успеха не только балета, но и нашего направления".

"Мы создали психологический русский театр балета, в котором задействованы эмоции, энергия, психологизм, сильное энергетическое поле, воздействующее на зрителей, - пояснил Эйфман. - Люди приходят к нам, получая живые эмоции от движения человеческого тела, помогающего выразить чувства и переживания. Этот сложный комплекс выразительных средств оказался очень востребован американской публикой. Несмотря на то, что она воспитана на более абстрактном балете Баланчина, зрители с большим восторгом и энтузиазмом воспринимают наше искусство, и мы показываем, что в России не только сохраняют классические шедевры, но и создают новый современный балет, востребованный в мире так же, как и наша классика".

Политика и культура - параллельные миры

Нынешние напряженные российско-американские отношения не влияют на популярность русского современного балета в США, полагает Эйфман. "Политика и культура, к счастью, протекают в параллельных мирах, о чем говорит отношение американских зрителей к нашим выступлениям, классике, - подчеркнул балетмейстер. - Американцы тоже смотрят телевизор, читают газеты, но политическая ситуация их нисколько не останавливает, они идут и покупают билеты".

"В то же время на меня, конечно, политическая ситуация эмоционально действует, - признался он. - Я - человек очень миролюбивый и стремлюсь к тому, чтобы происходила интеграция людей разных культур, вероисповеданий, политических взглядов. Как раз именно искусство балета, которое не имеет языкового барьера, доступно зрителям любых стран и может интегрировать людей". "Политики, к сожалению, имеют дело с конфликтами, проблемами, недопониманием, а у зрителей и артистов, напротив, возникает чувство полного взаимопонимания и эмоционального слияния, и в этом высочайшая ценность искусства, в том числе русского современного искусства", - считает руководитель театра.

В свою очередь Сергей Данилян особо отметил, что сотрудничество американских театральных площадок с балетом Эйфмана, продолжающееся много лет, вносит огромный вклад в укрепление отношений народов двух стран, не взирая на политические события. "В нынешнем политическом климате, при ситуации, которая сложилась и в мире, и в отношениях России и США, этот культурный мостик не просто существует, но и крепнет с каждым годом, - сказал он. - Американские зрители очень любят российских артистов, с удовольствием ходят на спектакли, таким образом проявляя солидарность и поддержку в укреплении и развитии отношений между нашими странами".

Первый визит питерского коллектива в Нью-Йорк состоялся в апреле 1998 года. "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это - Борис Эйфман", - написала тогда газета The New York Times. За прошедшие десятилетия театр приезжал в Нью-Йорк 12 раз и представил здесь 16 премьер.