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В Москве появится музей Федора Достоевского

Культура
6 апреля, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что музей может открыться к 2021 году

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Музей русского писателя Федора Достоевского откроется в Москве к 2021 году. Об этом в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Федор Михайлович считается "писателем Петербурга", однако родился, детство и юность он провел в Москве. К 200-летию откроем в столице музей Достоевского", - написал он в "Твиттере", добавив, что "замечательное историческое место [для музея] уже нашли".

Празднование 200-летия со дня рождения Достоевского состоится в 2021 году.

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 г., скончался в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 г. Он является автором знаменитых романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы" и других.

В Москве находится музей-квартира Достоевского. Посвященные писателю музеи открыты также в Санкт- Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, деревне Даровое (Зарайский район Московской области) и в городе Семее в Казахстане.

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