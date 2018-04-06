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Мединский считает, что "Табакерка" с приходом Машкова обретет второе дыхание

Культура
6 апреля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Глава Минкультуры напомнил, что правительство Москвы сделало Владимиру Машкову предложение возглавить "Табакерку" несколько недель назад

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский уверен, что под руководством Владимира Машкова "Табакерка" получит второе дыхание. "Я приветствую это решение [о назначении Машкова], я уверен, что "Табакерка" с приходом туда Владимира Машкова, человека удивительной и поразительной энергетики, обретет второе дыхание", - заявил он журналистам.

Мединский рассказал, что Минкультуры и правительство Москвы сделало Владимиру Машкову предложение возглавить "Табакерку" несколько недель назад. Изначально Машков планировал дождаться истечения 40-дневного срока со дня смерти Олега Табакова. "Но театр - это живой организм, нельзя, чтобы он оставался без определенности в части руководителя, и решили в результате, что официально коллективу [Машков] будет представлен сегодня и начнет работать с сегодняшнего дня", - подчеркнул министр.

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