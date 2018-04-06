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Фонд кино определил 17 кинопроектов, которым выделят господдержку

Культура
6 апреля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В организации сообщили, что все кинокартины прошли тщательный конкурсный отбор

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Попечительской совет Фонда кино определил список из 17 проектов - лидеров отечественного кинопроизводства, которым выделят господдержку в 2018-2019 годах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе фонда.

"По итогам заседания попечительского совета был утвержден список из 17 проектов десяти кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку в 2018-2019 годах", - отметили в пресс-службе. Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, добавили в фонде.

Среди проектов, которые получат господдержку, - исторический фильм "Тобол", который уже практически сняли, он выйдет 29 ноября 2018 года. В главных ролях - Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, режиссер - Игорь Зайцев. Кроме того, Фонд поддержит картину "Момент истины", действие которой происходит в августе 1944 года

Также в первой пятерке фильмов - "Союз спасения" Андрея Кравчука про первую декабристскую организацию, "Повелитель ветра" про Федора Конюхова и "Притяжение-2" Федора Бондарчука.

Финансовую поддержку, в частности, окажут кинокартинам "Девятая" продюсера Александра Роднянского, "Огонь", которую создает студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, комедии про робота "Ошибка 102" Жоры Крыжовникова, картине Николая Лебедева "Мастер и Маргарита", спортивной драме "Стрельцов" продюсерской компании Алексея Учителя.

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Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Михалков, Никита Сергеевич Бондарчук, Федор Сергеевич
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