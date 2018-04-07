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Денис Мацуев выступит в Мариинском театре с программой к 145-летию Сергея Рахманинова

Культура
7 апреля, 0:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

В рамках программы Мариинского театра к юбилею Рахманинова в пасхальный вечер 8 апреля в Концертном зале также прозвучит его произведение "Всенощное бдение" в исполнении Хора Мариинского

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев выступит в субботу перед петербургской публикой дважды. В середине дня знаменитый пианист представит в Мариинском театре программу к 145-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, а вечером выйдет на сцену Домашнего театра Юсуповского дворца.

Первые лица

Денис Мацуев: из авантюры вышел толк

"Денис Мацуев в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева впервые представит на исторической сцене Мариинского театра Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Сергея Рахманинова. Также в программе - Симфония № 2 Яна Сибелиуса и "Болеро" Мориса Равеля", - отметили в Мариинском театре.

Концерт №4 Рахманинова Мацуев стал исполнять в 2017 году, с тех пор в его репертуар входят все сочинения этого композитора для фортепиано с оркестром. Рахманиновский цикл пианист представил в конце прошлого года во Владивостоке и в Токио совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а затем в Гонконге с Государственным академическим симфонический оркестром России им. Е. Ф. Светланова под управлением Кристиана Ярви. Нынешней весной с участием Мацуева состоялась серия концертов в Москве, приуроченных к 145-летию со дня рождения композитора.

В рамках петербургской программы Мариинского театра к юбилею Рахманинова в пасхальный вечер 8 апреля в Концертном зале также прозвучит его произведение "Всенощное бдение" в исполнении Хора Мариинского театра под руководством Андрея Петренко.

Камерный концерт в Юсуповском дворце

Вечером в субботу Денис Мацуев выступит с камерным концертом в Домашнем театре Юсуповского дворца. Как подчеркнули в пресс-службе учреждения, на этой сцене знаменитый музыкант выступит впервые.

Экспертное мнение

Автор: МАЦУЕВ Денис Мацуев
Денис

Свой Рахманинов: великий композитор глазами выдающегося пианиста

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"Камерные концерты выдающихся артистов для узкого круга зрителей - исторически сложившаяся традиция в Домашнем театре. Во все времена уникальная сцена, созданная в XIX веке и дошедшая до нас в первозданном виде, привлекала ярчайших представителей своего времени. В театре фамильного особняка звучали концерты Полины Виардо, Ференца Листа, Клары Шуман, Федора Шаляпина", - рассказали в Юсуповском дворце.

Мацуев исполнит сонаты для фортепиано Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского. Музыкальный вечер из двух отделений будет предварять прогулка по парадным залам дворца, которая "позволит гостям вечера проникнуться атмосферой дворянского быта и ощутить себя гостями фамильного аристократического особняка", отметили организаторы. Как рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, все билеты на этот концерт были распроданы еще в середине марта.

Домашний театр Юсуповского дворца, рассчитанный на 170 человек, был построен в первой половине XIX века и претерпел изменения при частичной перестройке помещений в конце 50-х годов XIX столетия. С тех пор он реставрировался всего один раз - из-за повреждения пространства над княжеской ложей вследствие попадания снаряда в период Великой Отечественной войны.

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Мацуев, Денис Леонидович
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