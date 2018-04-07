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Театр Маяковского представит свою версию комедии Мольера "ДОНЖУАН"

Культура
7 апреля, 0:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Премьерные показы спектакля пройдут 7, 8 и 27 апреля

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МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Маяковского в субботу представит зрителям свою версию комедии Жана-Батиста Мольера "ДОНЖУАН". Премьерные показы спектакля пройдут 8 и 27 апреля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Она рассказала, что музыкально-драматическую постановку о Донжуане осуществил молодой режиссер Анатолий Шульев. Он уже сумел заявить о себе несколькими работами, и театральные критики прочат ему большое будущее, отметила Вартанова.

По ее словам, Донжуан в версии "Маяковки" представлен как продукт современной поп-культуры.

"Это селебрити - знаменитость, известная преимущественно благодаря упоминаниям в светской хронике и желтой прессе, а не за счет своей профессиональной деятельности", - пояснила пресс-атташе.

Сам Шульев определил жанр своей постановки как селебрити-драму.

"Современный Донжуан - это такой популярный стендап-певец-блогер, гастролирующий по стране с концертами, имеющий армию малолетних поклонниц и сотни тысяч подписчиков в соцсетях, он неизменно желанный гость на светских мероприятиях и всегда немного пьяный. Чтобы понять, что из себя представляет этот герой, нужно с головой окунуться в его безумную, разрушительную, но притягательную жизнь", - пояснил свою концепцию режиссер.

Вместе с ним над спектаклем работали: художник-постановщик Мариус Яцовскис, композитор Полина Акулова, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Оскар Паулиньш, саунд-дизайнер Филипп Карецос, хореограф Александр Лимин.

На роль Донжуана пригласили артиста Театра Вахтангова Эльдара Трамова. Роль Сганареля исполнит Виталий Ленский. Эльвиру сыграет молодая актриса Анастасия Мишина. В спектакле также заняты Юрий Никулин, Валерия Куликова, Константин Константинов, Максим Разумец.

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