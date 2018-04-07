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Симфонический оркестр Татарстана планирует в конце года отправиться в турне по Китаю

Культура
7 апреля, 19:03 UTC+3 КАЗАНЬ

Главный дирижер музыкального коллектива отметил, что китайскую сторону прежде всего интересует исполнение произведений Рахманинова, Чайковского и Шостаковича

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КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/ Государственный симфонический оркестр Татарстана планирует в конце 2018 года отправиться в турне по Китаю. Об этом сообщил журналистам главный дирижер оркестра Александр Сладковский в кулуарах международного фестиваля "Рахлинские сезоны", который открылся в субботу в Казани.

"Мы вели сегодня переговоры с продюсером, который специально приехал знакомиться с оркестром, сейчас готовится турне по Китаю нашего оркестра (…) Речь идет о турне в конце этого года и начале следующего", - сказал он.

Сладковский добавил, что китайскую сторону прежде всего интересует исполнение музыки русских композиторов - Рахманинова, Чайковского, Шостаковича. "В Китае я только что был, восемь городов я объехал, залы фантастические (…) Судя по размахам, невероятным акустическим решениям, счастье играть в этих залах, я вам могу сказать, что я думаю, нам будет очень интересно этот опыт прочувствовать самим", - отметил он.

"Рахлинские сезоны" продлятся до 20 апреля, в его программе - исполнение произведений В. Моцарта, Ф. Пуленка, С. Франка, А. Дворжака, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, К. Дебюсси и других классических композиторов.

Фестиваль "Рахлинские сезоны" основан Александром Сладковским в 2011 году и посвящен памяти советского дирижера, первого художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, Натана Рахлина, который руководил Госоркестром Татарстана с 1966 по 1979 годы.

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