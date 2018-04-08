Балет Юрия Григоровича "Спартак" отмечает 50-летний юбилей на сцене Большого театра

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Юрия Григоровича "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна отметит в воскресенье свой 50-летний юбилей на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Юбилею "Спартака" посвящена целая серия представлений этого балета на Исторической сцене ГАБТ", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, юбилейный цикл стартовал в пятницу, 6 апреля, когда спектакль был показан дважды - в 12:00 и 19:00 мск. "Эти представления были посвящены 115-летию со дня рождения Арама Хачатуряна - автора музыки к "Спартаку", - пояснила Новикова.

В субботу, 7 апреля, "Спартак" также был показан дважды - днем и вечером. "Сегодня состоится только вечернее представление, которое станет кульминацией торжеств по случаю юбилея "Спартака", в главных партиях выступят ведущие солисты балета ГАБТ: Денис Родькин (Спартак), Владислав Лантратов (Красс), Светлана Захарова (Эгина), Анна Никулина (Фригия)", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

Триумф длиною в полвека

Новикова напомнила, что "Спартак" в редакции Юрия Григоровича - третья версия балета на сцене Большого театра. Первая была создана Игорем Моисеевым в 1958 году, затем была вторая версия в постановке Леонида Якобсона. Премьера балета Григоровича, состоявшаяся 9 апреля 1968 года, потрясла основы балетного театра того времени.

Слава "Спартака" началась еще на генеральной репетиции, свидетели которой, по их признанию, были впечатлены зрелищем. Музыка Арама Хачатуряна, декорации Симона Вирсаладзе, балетмейстерский рисунок никого не оставили равнодушным. За дирижерским пультом - Геннадий Рождественский. На сцене - первый состав исполнителей: Владимир Васильев (Спартак), Марис Лиепа (Красс), Екатерина Максимова (Фригия), Нина Тимофеева (Эгина).

Не менее блистательной оказалась и вторая "команда" главных героев, в образах которых предстали Михаил Лавровский, Борис Акимов, Наталия Бессмертнова, Светлана Адырхаева. Спектакль имел успех и был удостоен главной в то время награды страны - Ленинской премии.

Балет "Спартак" объехал десятки стран. По неполным подсчетам, на гастролях в 1969-2017 годах балет показан около 300 раз, а в концертных фрагментах - около 400 раз в 37 странах: Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венесуэле, Германии, Греции, Дании, Египте, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Израиле, Канаде, Китае, Кипре, Кубе, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвае, Польше, США, Тунисе, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Южной Корее, Японии. Во многих из перечисленных стран балет (или его фрагменты) представлены неоднократно.

Суммарная зрительская аудитория спектакля в Большом театре России составила свыше 700 тыс. человек. Телеаудитория балета в СССР и России в 1968-2018 годах охватила по минимальным подсчетам 420 млн. человек. "Все эти данные приводятся в буклете, специально выпущенном в юбилею "Спартака", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

"Список Спартаков открыт"

Хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович рад долгожительству своего "любимого детища" - "Спартака". "То, что спектакль уже ровно полвека сохраняется в репертуаре Большого театра, - случай практически уникальный", - отметил в интервью ТАСС Григорович.

Балетмейстер рассказал, что впервые "Спартак" в его жизни появился сразу после войны, когда постановку этого балета осуществлял Ленинградский Кировский (ныне Мариинский) театр. "Первое впечатление от музыки Арама Хачатуряна было грандиозным: она ошеломила эмоциональной силой, открывалась, словно огромная старинная фреска, а армянский колорит придавал ей романтическое звучание. Я, тогда молодой танцовщик, участвовал в сценах пышных гладиаторских боев, исполнял роль Ретиария (очень скоро по ходу действия моего героя убивали). В то время я уже лично познакомился с Арамом Хачатуряном", - поделился воспоминанием Григорович.

Потом, по его словам, когда уже он сам ставил "Спартака" в Большом театре, то работал в тесном содружестве с композитором. "Мы начали репетировать в конце 1967 года и выпустили спектакль в апреле 1968 года. Первым исполнителем заглавной партии стал Владимир Васильев", - отметил Григорович.

Он подчеркнул за полвека существования "Спартака" ни разу не изменил редакции балета. "Спектакль и сегодня идет в том виде, в каком был поставлен 50 лет назад", - заявил Григорович.

Меняются только исполнители ролей. "За полвека у нас были: 21 Спартак, 15 Крассов, 17 Фригий и 19 Эгин. Я был рад всем, кто хотел войти в этот балет и мог это сделать, потому что и сегодня этот балет остается очень сложным. Список исполнителей по-прежнему открыт", - заверил хореограф.

Он также сообщил, что в воскресенье вечером, когда будет отмечаться 50-летие "Спартака", в зрительном зале будут присутствовать многие исполнители главных партий в этом балете, которые смогут увидеть в своих ролях молодых коллег, достойно продолжающих славу "Спартака".