Умер художник из объединения "Митьки" Владимир Яшке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение "Митьки", скончался в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте художника.

"7 апреля Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы №14 Санкт-Петербург", - говорится в официальном сообщении. Один из основателей объединения "Митьки", Дмитрий Шагин, на своей странице в социальной сети Facebook выразил соболезнования в связи с уходом "Дорогого Дедушки Яшке", как его называли друзья по творчеству.

Владимир Яшке - художник и поэт, представитель легендарного петербургского андеграунда, создавал свои работы в различной технике, включая графику и живопись. Он был самым старшим представителем "Митьков" и 2 марта отметил 70-летие. Родился во Владивостоке, рисованию учился в Петропавловске-Камчатском и Севастополе, а в 1976 году переехал в Ленинград. Его картины есть в собрании государственного Русского музея, частных коллекциях.

Творческое объединение художников "Митьки", получившее название в честь одного из его основателей Дмитрия Шагина, появилось в Петербурге в начале 1980-х годов и постепенно стало одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Живопись "Митьков" относят к "городскому фольклору", для которого характерны открытый и простодушный взгляд на окружающую действительность. За годы существования объединения сформировалось общественно-эстетическое движение со своей философией, собравшее множество последователей среди художников, писателей, поэтов и музыкантов.