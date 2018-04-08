Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра дадут благотворительный концерт в Кемерове

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля дадут благотворительный концерт в Кемерове в память о жертвах пожара. Об этом Гергиев сообщил журналистам в воскресенье.

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"Особенно хочу выделить концерт в Кемерове. Это будет не самый обычный концерт, вы понимаете почему. Мы сделаем все возможное, чтобы звучала прекрасная музыка. Это будет благотворительный концерт", - заявил Гергиев перед открытием фестиваля в Большом зале Московской консерватории.

Маэстро выразил надежду, что "подобные страшные трагедии наша страна не будет переживать". "Будет сделано все возможное, чтобы облегчить горе и страдание людей", - сказал он.

Согласно программе на сайте фестиваля, Гергиев и оркестр Мариинки планируют выступить в Государственной филармонии Кузбасса 19 апреля.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.