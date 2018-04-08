Гергиев и оркестр Мариинки открыли XVII Московский Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Маэстро Валерий Гергиев вместе с оркестром и участниками оперной труппы Мариинского театра в воскресенье открыли семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля. Музыканты по традиции дали два концерта в светлый праздник Пасхи, выступление впервые транслировалось из столицы на всю Россию.

Открытие посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. "Я считаю, что это практически человеческий и профессиональный подвиг, что артисты, которые являются звездами мирового уровня, отправляются в огромное турне: 20 тыс. км пути, - подчеркнула вице-премьер. - Зал сегодня аплодирует вам, вашему подвижничеству. Это так важно для формирования и развития нашего культурного пространства".

"Сегодня мы отошли от традиции открывать фестивали с нашими блестящими пианистами, а это, как вы помните, Михаил Плетнев, многократно Денис Мацуев, Даниил Трифонов. Сегодняшний день во многом принадлежит нашим солистам-вокалистам. Надо признать, что российские певцы занимают высокие позиции в табеле о рангах мирового музыкального пространства. Хотелось отразить это в нашей программе", - сказал художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

Днем оркестр и вокалисты Мариинки исполнили концертную версию оперы Чайковского "Иоланта" в Зале им. Чайковского. Выступление транслировалось в режиме реального времени в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" по всей стране. Зная это, Гергиев и музыканты передали приветствие городам, в которые отправятся. Как рассказала ТАСС директор Приморской сцены Мариинского театра Анна Касаткина, зрители во Владивостоке встретили обращение к ним овациями.

Программа вечера в Большом зале Московской консерватории стала сюрпризом для гостей. Первое отделение целиком посвятили Чайковскому: полонез из оперы "Евгений Онегин", ария Елецкого из "Пиковой дамы", фрагменты сюиты и "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". После антракта слушателей ждали ария из "Адрианы Лекуврер" Чилеа и дуэт из "Трубадура" Верди в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова, а также "Картинки с выставки" Мусоргского. Зрители аплодировали музыкантам стоя.

Рекордный масштаб фестиваля

Уже в понедельник оркестр Мариинки под руководством Гергиева выступит в Воронеже и Липецке.

"Большой акцент сделаем на выступлениях в регионах: дойдем до Мурманска, Красноярска, Владикавказа, выступим во многих-многих городах", - пообещал маэстро, открывая смотр.

Кроме российский городов, прославленных музыкантов ждут в Китае, Германии и Швейцарии. "Программа будет насыщенная, без выходных", - отметил Гергиев.

За 32 дня - с 8 апреля по 9 мая - симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов. Кульминацией концертной серии станет ежегодное выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в День Победы.