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Театр Эйфмана с триумфом дебютировал на сцене Lincoln Center в Нью-Йорке

Культура
9 апреля, 3:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

С 6 по 8 апреля актеры питерской труппы представили четыре спектакля "Анна Каренина" на музыку П. И. Чайковского

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© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана с триумфом дебютировал на сцене театра Дэвида Коха в Lincoln Center. С 6 по 8 апреля актеры труппы представили четыре спектакля "Анна Каренина" на музыку П. И. Чайковского в сопровождении оркестра "Нью-Йорк Сити Балета" под руководством народного артиста РФ Николая Алексеева.

В общей сложности балет в исполнении питерской труппы посмотрели около 10 тыс. зрителей, сообщил ТАСС в воскресенье импресарио и организатор тура Сергей Данилян. "Билеты были проданы полностью, и все дни в зале театра Дэвида Коха, вмещающем более 2,5 тыс. зрителей, был аншлаг", - отметил он. Кроме того, в зале даже ставили дополнительные кресла, что редко можно встретить в американских театрах.

"Это полный, совершенный восторг", "Я плакала несколько раз", "Никогда не представлял, что балет может быть таким крутым!" - делились с корреспондентом ТАСС по окончании спектакля зрители.

"Это был спектакль спектаклей! - написала на своей странице в Facebook театральный фотограф Нина Аловерт. - На банкете после спектакля Эйфман, обращаясь к танцовщикам, сказал, что даже он сам доволен, что бывает не всегда. Конечно, выступали замечательные премьеры: Маша Абашова - Анна Каренина, Олег Габышев - Вронский, Олег Марков - Каренин. Но ансамбль!"

По мнению Аловерт, "ни в одном театре мира нет такого ансамбля". "Это не кордебалет. Это ансамбль более чем первоклассных танцовщиков, каждый из которых существует на сцене в своем образе, каждый из которых может выйти в сольной роли. А все вместе вызывают изумление и восторг", - подчеркнула известный фотохудожник.

Как сказал в беседе с ТАСС Борис Эйфман, "люди идут на балет, поскольку... хотят пережить такие эмоции, которые, возможно, даже вызовут катарсис внутри". "Психологический театр балета" Эйфмана, как он сам его называет, продемонстрировал эти возможности вызывать настоящие эмоции у зрителей Нью-Йорка. "Успех надо всегда подтверждать новыми спектаклями", - считает Эйфман. И уже в следующем году Нью-Йорк и ряд других американских городов ждет премьера - как сообщил Сергей Данилян, в 2019 году театр Эйфмана представит в США новый балет, над которым в настоящее время уже работает режиссер.

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