Бекмамбетов: "Профайл" может выйти в российский прокат в конце года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить в российский прокат свой фильм "Профайл", над которым работала международная команда, в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом он рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

Картина, которая снималась на английском языке, победила во второй по значимости программе Берлинале - "Панораме", а также была отмечена на фестивале в Техасе. Для съемок фильма режиссер использовал собственный формат - "скрин-лайф" (действие происходит исключительно на экране компьютера).

"Профайл" выйдет или в конце этого года, или сразу после Нового года, - отметил Бекмамбетов. - Конечно, не хотелось бы затягивать, хотя к определённому времени или конкретным событиям в политике фильм не привязан. Нет такого - утром в газете, вечером в куплете".

По словам режиссёра, технология адаптации для российского рынка фильмов, снятых на английском языке, у него уже налажена. "Мы же выпускали фильм "Убрать из друзей" в том же формате "скрин-лайф", он тоже был произведён на английском языке, а потом выходил в разных странах мира, в том числе и в России, - сказал Бекмамбетов. - Это занимает несколько месяцев".

Он отметил, что сложность заключается в том, что "фильм нельзя просто перевести или дублировать, как это обычно делается", также нельзя его выпустить с субтитрами. "Дело в том, что наш новый киноязык, который мы называем "скрин-лайф", особое внимание уделяет не только тому, что происходит на экране, - сказал режиссёр. - Важно и как человек ведёт себя, сидя перед экраном: как движется его мысль, и вслед за ней компьютерная "мышка".

Получается, продолжил Бекмамбетов, что "выпустить фильм на новой территории - это фактически сделать ремейк, найти не только слова, но и особенности характера героев в конкретной стране".

Сюжет фильма

В основе сценария ленты - реальная история журналистки Анны Эрел. Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на Facebook и связывается с бойцом из Сирии.

Говоря про международную террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ), которая часто фигурирует в фильме, Бекмамбетов отметил, что, поскольку это "очень деликатная тема", создатели фильма прошли юридическую экспертизу. "Нам сказали, что сделать, дабы не нарушать закон, - пояснил режиссёр. - Будем действовать в рамках этих рекомендаций. Удостоверение национального фильма уже получено".

Другие проекты в формате "скрин-лайф"

"Скоро выходит ещё один фильм, также снятый в формате "скрин-лайф", - "Днюха" Романа Каримова, - рассказал Бекмамбетов. Также в этом году в прокате появятся лента "Поиск" и продолжение фильма "Убрать из друзей", которое выйдет в сентябре-октябре.

Всего Бекмамбетов уже сделал семь фильмов в формате "скрин-лайф".