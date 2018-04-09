"Скиф" Рустама Мосафира включен в программу международного кинофестиваля в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 апреля. Фильм "Скиф" российского режиссера Рустама Мосафира включен в конкурсную программу Международного фестиваля фантастического кино (BIFFF), который в 36-й раз проходит в Брюсселе с 3 по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Этот эпический фильм - один из крупнейших российских хитов 2018 года. Окруженный вниманием критиков, "Скиф" даже не был завершен, когда его уже продали на международном уровне. При просмотре ленты одни думают об "Апокалипсисе" (Apocalypto, 2006), другие считают его достойным преемником "Гладиатора" (Gladiator, 2000). Мы в BIFFF рассматриваем этот фильм как визуальную фантазию из русского далекого прошлого", - так характеризует ленту Мосафира оргкомитет фестиваля в Брюсселе.

BIFFF ежегодно готовит богатую программу, в которую входят более 100 картин различных жанров. Главный приз фестиваля - "золотой ворон", который вручается лучшим лентам. Победители в других номинациях получают "серебряного ворона".

Фильмы из России попадают в конкурсную программу смотра не каждый год, однако советские и российские картины уже оставили свой след в истории фестиваля. В 1983 году обладателем Гран-при смотра стала лента "Дикая охота короля Стаха" (1979) режиссера Валерия Рубинчика, по праву претендующая на звание первого советского мистического триллера. А в 2005 году второй приз фестиваля завоевала картина "Ночной дозор" (2004) Тимура Бекмамбетова. В афише форума также фигурировали "Гадкие лебеди" Константина Лопушанского и "Меченосец" Филиппа Янковского.