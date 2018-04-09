Премьера фильма "Вера" Андрея Грачева состоится на IPQuorum-2018 в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Фильм "Вера" режиссера Андрея Грачева о нескольких поколениях российской семьи в старообрядческой деревне в Забайкалье впервые представят широкому зрителю в рамках двухдневного киномарафона на форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018 в Светлогорске (Калининградская область). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

IPQuorum-2018 пройдет 11 и 12 апреля.

"Главным событием киномарафона станет предпремьерный показ национального художественного фильма "Вера" режиссера Андрея Грачева. Это история нескольких поколений одной российской семьи. <...> Главные роли в фильме сыграли известные российский актеры Константин Соловьев, Сергей Чонишвили, Ирина Розанова и Александра Лупашенко", - уточнили в пресс-службе.

Действие фильма разворачивается в старообрядческой деревне в Забайкалье в 1948 году. Это история о репрессиях, о законе и беззаконии, о подлости и смелости. История о любви и выборе. "Вера" - это имя главной героини и вера в Бога, вера в человека, который несет в себе свет.

"В фильме "Вера" зрители также услышат уникальные песнопения староверов Забайкалья, признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия всего человечества", - добавили в пресс-службе.

Другие фильмы

Киномарафон в рамках культурной программы IPQuorum 2018 будет продолжаться в течение двух дней работы форума. В его рамках покажут документальные фильмы и художественное кино, рассказывающее о малоизвестных страницах российской истории.

Например, фильм "Роковое письмо" расскажет о пророческом послании, которое министр Петр Дурново написал Николаю II накануне собственной смерти, а работа "Неизвестный Лермонтов" ответит на вопрос, был ли великий поэт сотрудником Тайной канцелярии.

Фильмы из цикла "О тайнах отечественной дипломатии" - "Миссия в ставке Наполеона" и "Трудная миссия в Лондоне" рассказывают о военном агенте Александре Чернышеве, сумевшем заполучить секретные данные о французской армии, благодаря чему и была одержана победа над Наполеоном, и профессиональный дипломате Николае Харламове, благодаря чьей миссии в Лондоне был открыт второй фронт в годы Второй мировой войны.

В программе марафона - неизвестные главы Великой Отечественной войны: "Камчатка. За тысячи километров от линии фронта" - о жителях полуострова и их подвиге; "Александр Маринеско. Обратная сторона медали" - о судьбе советского подводного аса; "Таинственная республика. Версия 2.0" - о решении Великого Хурала Тувы передать весь золотой запас на борьбу с фашизмом.

Два фильма киномарафона посвящены двум российским городам: "Душа России" - про историю Костромы, "Третья столица" - про город Омск и его статус столицы России в годы Гражданской войны. Несколько - расскажут о Кавказе, его долгожителях и традициях горцев, мифах и легендах, истории региона. Показы фильмов на IPQuorum 2018 будут идти с 10 утра до позднего вечера. Вход будет бесплатным.

О форуме

В рамках деловой программы IPQuorum эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.

В рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub определят проекты, которым предоставят грантовую поддержку в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Форум соберет свыше 500 участников из более чем 30 стран и пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС.