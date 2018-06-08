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Первый канал в июне покажет сериал продюсера Валерия Тодоровского "Садовое кольцо"

Культура
8 июня, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Автор идеи отметил, что сериал про "современную жизнь, а не про ностальгические ретро, которым переполнено наше кинопространство"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый канал покажет многосерийный фильм "Садовое кольцо" продюсера Валерия Тодоровского о проблемах среднего класса и жизни "в розовых очках", сообщили в пресс-службе. Премьера состоится 18 июня.

"Новый продюсерский проект Валерия Тодоровского в постановке молодого режиссера Алексея Смирнова рисует по внешним признакам спокойную и счастливую жизнь одного привилегированного семейства, проживающего в районе Садового кольца, - рассказали в пресс-службе. - Спусковым крючком вселенского развала становится неожиданное исчезновение любимого сына практически идеальной семейной четы в исполнении Анатолия Белого и Марии Мироновой".

Автор идеи и продюсер Валерий Тодоровский отметил, что проект необычный, остросоциальный, очень жесткий. "Он про нашу современную жизнь, а не про ностальгические ретро, которым переполнено наше кинопространство, - отметил он. - Это сериал про нашу современную жизнь, откровенный, очень честный, временами даже чрезмерно, опасно честный".

Для режиссера Алексея Смирнова "Садовое кольцо" дебютная картина. "Это фильм о том, как человек сам вытесняет из своей жизни все то, чего он не хочет знать и видеть, и начинается придуманная реальность и о том, чем это заканчивается", - привели в пресс-службе слова Смирнова.

Сценарий написала Анна Козлова ("Краткий курс счастливой жизни", "Развод"). В фильме задействованы Мария Миронова, Анатолий Белый, Евгения Брик, Ирина Розанова, Максим Виторган, Мария Голубкина, Дуня Смирнова, Федор Лавров и др.

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