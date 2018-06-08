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Валерий Гергиев продирижирует мировой премьерой оперы "Затмение" о судьбе декабриста

Культура
8 июня, 22:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Опера посвящена семье Муравьевых-Апостолов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Валерий Гергиев продирижирует в Петербурге мировой премьерой оперы "Затмение" современного композитора Александра Раскатова - о судьбе казненного декабриста Сергея Муравьева-Апостола и его товарищей. Исполнение, назначенное на 28 июня, пройдет в Концертном зале Мариинского театра, сообщила в пятницу ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"Мировая премьера оперы "Затмение" включена в программу XXVI музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Опера посвящена семье Муравьевых-Апостолов и Валерию Гергиеву, который продирижирует первым исполнением нового сочинения", - сказала пресс-атташе.

Она привела слова самого композитора, который рассказал, что в 2011 году к нему по рекомендации Валерия Гергиева обратился Кристофер Муравьев-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьева-Апостола - одного из пяти казненных декабристов - с просьбой написать оперу о событиях того времени. По словам композитора, "опера создавалась с расчетом на исполнение силами Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича. Персонажи оперы часто поют в экстремальных, крайних регистрах. Это позволяет создать наибольшее драматическое напряжение".

Действие оперы начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов. Композитор использовал тексты писем, дневников, воспоминаний современников, русскую и французскую литературу - тексты Велимира Хлебникова, фрагменты из романов "Идиот" и "Братья Карамазовы", повести "Записки из мертвого дома" Федора Достоевского, стихи Александра Пушкина и Евгения Баратынского, фрагменты из сочинений Александра Дюма и других французских авторов - на языке оригинала.

Выпускник Московской консерватории, учившийся в классе Альберта Лемана, Александр Раскатов является членом Союза композиторов, Российской ассоциации современной музыки и штатным композитором Стетсонского университета (США). В 1998 году композитору была присуждена Главная композиторская премия Зальцбургского Пасхального фестиваля, а в 2002 году диск After Mozart, включающий пьесу Раскатова в исполнении Гидона Кремера и оркестра "Кремерата Балтика", завоевал премию Grammy. Дискография Раскатова включает записи на фирмах Nonesuch (США), EMI (Великобритания), BIS (Швеция), Wergo и ESM (Германия), Megadisc (Бельгия), Chant du monde (Франция), Claves (Швейцария).

В программу фестиваля "Звезды белых ночей-2018" вошли также две премьеры классических опер - "Фальстаф" Джузеппе Верди и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова.

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