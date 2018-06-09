Спектакль "Коляда-театра" из Екатеринбурга откроет фестиваль "Толстой Weekend"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Показ спектакля "Коляда-театра" "Фальшивый купон" по одноименной повести Льва Толстого откроет международный театральный фестиваль под открытым небом в Ясной Поляне "Толстой Weekend". Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В 2018 году фестиваль открывает "Коляда-театр" из Екатеринбурга - самый известный в России частный театр", - сообщили в пресс-службе.

Художественный руководитель уральского театра Николай Коляда отметил, что его коллектив впервые примет участие в фестивале. "Мы покажем "Фальшивый купон", пьесу написали моя ученица Катя Бронникова и я. Ее где только не играли, играли в Москве, везде - на "ура". В этом фестивале участвуем впервые, на свежем воздухе, открытая сцена, переживаем, что вдруг будет снег, дождь, какая будет слышимость", - рассказал Коляда корреспонденту ТАСС.

Спектакли были выбраны программным директором фестиваля - театральным критиком Павлом Рудневым. Он отметил, что зрителей ждут постановки разных жанров и стилей - и классический традиционный театр, и экспериментальные лабораторные постановки.

"Принципиально важно, что в этом году расширена география фестиваля, в нем принимают участие гораздо больше региональных спектаклей. Помимо общения со зрителем, любой фестиваль - еще и общение друг с другом. Например, эскизы, которые делают театры из Ельца, Калуги и Рязани, увидят другие театры - и, уверен, это подстегнет их к творчеству на толстовские идеи. Короткие пьески "Петр Хлебник", "Первый винокур" и "От ней все качества" - это прекрасная литература, в них много простоты и наивности, но в последнее время они совершенно не шли на российский сцене", - цитирует пресс-служба фестиваля слова Руднева.

Спектакли и встречи

В афише фестиваля - показ спектаклей "Табакерки", Валмиерского драматического театра из Латвии, Словенского национального театра Марибора, театра "Балет Москва", независимого московского театра "Le Cirque De Charles La Tannes".

"В кинопрограмме, которая пройдет 12 июня в Доме культуры "Ясная Поляна", запланирована встреча с создателями нового фильма о Толстом "История одного назначения" - режиссером Авдотьей Смирновой и автором сценария Павлом Басинским. А также показ норвежского фильма "Каренина и я", в котором звезда норвежского театра Герильд Маусет рассказывает о своем длинном путешествии по России, изучении русского языка и исполнении роли Анны Карениной на сцене Приморского театра во Владивостоке", - отметили в пресс-службе.

О фестивале

Фестиваль "Толстой Weekend" проводится под открытым небом в музее-усадьбе "Ясная Поляна". Идея его проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В этом году мероприятий состоится с 9 по 12 июня. В прошлом году его посетило более 5 тыс. человек.