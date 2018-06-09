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Умерла актриса Юнис Гейсон, сыгравшая первую девушку Бонда

Культура
9 июня, 18:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июня. /ТАСС

Она исполнила роль Сильвии Тренч в фильмах "Доктор Но" и "Из России с любовью"

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Юнис Гейсон и Шон Коннери в фильме "Доктор Но"

Юнис Гейсон и Шон Коннери в фильме "Доктор Но"

© MGM Studios/Courtesy of Getty Images

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Британская актриса Юнис Гейсон, сыгравшая первую в истории кинематографа девушку Джеймса Бонда, скончалась в возрасте 90 лет. Об этом стало известно в субботу из сообщения, размещенного на ее странице в Twitter.

"Мы с прискорбием узнали, что наша дорогая Юнис ушла из жизни 8 июня. Удивительная женщина, которая производила неизгладимое впечатление на всех, кого она встречала", - говорится в сообщении.

Гейсон исполнила роль Сильвии Тренч в первом и втором фильмах киносерии о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Но" (1962 год) и "Из России с любовью" (1963 год), в основу сценария которых легли одноименные романы британского писателя Яна Флеминга.

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