Умерла актриса Юнис Гейсон, сыгравшая первую девушку Бонда

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Британская актриса Юнис Гейсон, сыгравшая первую в истории кинематографа девушку Джеймса Бонда, скончалась в возрасте 90 лет. Об этом стало известно в субботу из сообщения, размещенного на ее странице в Twitter.

"Мы с прискорбием узнали, что наша дорогая Юнис ушла из жизни 8 июня. Удивительная женщина, которая производила неизгладимое впечатление на всех, кого она встречала", - говорится в сообщении.

Гейсон исполнила роль Сильвии Тренч в первом и втором фильмах киносерии о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Но" (1962 год) и "Из России с любовью" (1963 год), в основу сценария которых легли одноименные романы британского писателя Яна Флеминга.