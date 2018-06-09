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Наталия Мещанинова представила свой фильм на "Кинотавре"

Культура
9 июня, 18:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июня. /ТАСС

В фильме снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков и другие

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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира" показали в субботу в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

"Страшно рады представить свой фильм на "Кинотавре" и очень рады здесь быть", - отметила Мещанинова. А продюсер картины Наталья Дрозд со сцены Зимнего театра сказала слова поддержки режиссеру Олегу Сенцову, находящемуся в заключении по обвинению в терроризме.

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В фильме снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков и другие. В картине рассказано про ветеринара, который работает на тренировочной станции для охотничьих собак.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

Также жюри сможет оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победители будут объявлены 10 июня на церемонии закрытия "Кинотавра".

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