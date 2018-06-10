Режиссер "Ликвидации" осенью выпустит сериал по роману Алексея Иванова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер Сергей Урсуляк, известный зрителю по сериалам "Исаев", "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон" снял телевизионный сериал по роману Алексея Иванова "Ненастье". Его выход запланирован на осень этого года, рассказал в беседе с ТАСС сам режиссер, отмечающий в воскресенье 60-летний юбилей.

"Сейчас я работаю над сериалом по роману Алексея Иванова "Ненастье" для канала "РТР". Съемки уже закончились, я думаю, что осенью он выйдет", - рассказал Урсуляк. Роман Иванова, известного также своей книгой "Географ глобус пропил", рассказывает о бывшем солдате Афганской войны, в одиночку устроившем ограбление спецфургона, который перевозил деньги большого торгового центра. "Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, - но без доверия жить невозможно", - говорится в аннотации к книге.

Урсуляк также рассказал о том, что сегодня, по его мнению, отечественному кинематографу не хватает индивидуальностей. "Я считал и считаю, что мы от Америки взяли худшую и абсолютно несоответствующую истории нашего кино схему взаимоотношений продюсера и режиссера, при которой продюсер - все, а режиссер - почти ничто. При этой схеме появление в режиссуре ярких индивидуальностей - исключение, случайность", - заявил Урсуляк.

Российское кино

Режиссер отметил положительную тенденцию прошлого года. "Кино стало зарабатывать больше денег, и люди стали больше ходить в кинотеатры. Это, конечно, хорошо. Но количество индивидуальностей не увеличилось", - сказал Урсуляк, отметив, что, тем не менее, в прошлом году вышли достойные картины - "Аритмия", "Теснота", "Движение вверх".

Успех фильма "Движения вверх", ставший рекордным по сборам за всю историю отечественного кинематографа, собеседник агентства объяснил талантом команды создателей.

"Замечательно сделал режиссер, команда вся - Мегердичев, Верещагин, Златопольский. Люди, которые знают, что такое кино. Это прекрасно сыграно, это хороший сценарий, не придуманная история, а которая была и которую я помню. Но самое главное - это правильный подход к материалу: никто не халтурил, никто не пытался по-легкому на теме "выехать". Очень качественная работа", - сказал режиссер.

Напутствие молодым режиссерам

Урсуляк считает, что российскому кинематографу нужно ориентироваться на те проблемы, которые волнуют самого режиссера. "Нужно очень хотеть сделать что-то. Люди, про которых ты рассказываешь, должны быть еще более реальными, чем реально живущие рядом с тобой люди. Ты их должен любить так же, как ты любишь реальных людей, тогда что-то получится. А иначе это будет просто мертвечина, чистая схема", - считает режиссер.

Молодые таланты, желающие снимать картины, должны понять, что "нужно делать набело".

"Нужно сразу стараться делать так, как будто ты после этой картины умрешь. Они должны понять, что нельзя сегодня сделать что-то проходное, левой ногой, - отмечает трехкратный обладатель кинопремии "Золотой орел" за лучший телевизионный сериал. - Если бы я был молодым или очень влиятельным, я бы потратил свою молодость и влияние на то, чтобы режиссерская профессии вернуть профессиональное достоинство".

Он считает, что режиссерскому ремеслу, как и актерскому, обязательно нужно учиться.

"Есть некий профессиональный набор, а потом ты в это вкладываешь душу. И этим отличается хороший режиссер от плохого - наличием или отсутствием души. Но приемы профессиональные, знания должны быть, и учиться этому нужно, - заявил собеседник агентства. - Самое главное в любом деле - это индивидуальность, то, что ты представляешь из себя, и каким-то образом это отражается на пленке, или в театре, или в книге, или музыке".