Продюсер фильма "Сердце мира" заявила, что он не вызвал негатива в Европе

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира", который вошел в основной конкурс 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи и рассказывает про притравочные станции охотничьих собак, не вызвал негатива в Европе. Об этом сообщила в воскресенье продюсер картины Наталья Дрозд на пресс-конференции в рамках фестиваля.

У создателей фильма спросили, как, на их взгляд, могут отнестись экологи к теме притравочных станций, где происходят все события картины.

"Мы достаточно большому количеству европейцев показывали, правда, это были кинематографисты, - отметила продюсер. - У них неприятия не возникало. Никакого негативного "хайпа" не было, будет очень интересно, что скажут зрители". В российский прокат картина выйдет 27 сентября 2018 года.

"Наши европейские коллеги актуальность видят немного в другом, - пояснила Наталья Дрозд. - Мы хотели бы сказать о том, что фильм становится черно-белым, а это место (притравочные станции) не так однозначны".

Режиссер о фильме

В картине рассказывается про ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. В фильме снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Секте, Витя Ободков и др. Однако не меньшую роль в ленте сыграли собаки.

"Я никогда ничего не делаю автобиографичного в кино, но очевидно, что в картине есть мои переживания, - рассказала Мещанинова. - У нас есть охотничьи собаки, часть из собак, которые снимались в фильме, наши. Также мы специально для съемок покупали собак породы алабай, которых дрессировали для фильма".

"Это была целая отдельная работа - мне нужно было найти к каждой собаке подход", - отметил исполнитель главной роли Степан Девонин, также участвовавший в написании сценария. Главную собаку - Белку, которую по сюжету парализует, сыграли сразу три собаки. "Я постоянно с ними находился, гулял, кормил, - добавил актер. - Я очень хотел одну забрать, но мне не разрешили".

В заключение Мещанинова отметила, что режиссер Борис Хлебников, который упомянут в титрах, очень им "помогал в работе".

Основной конкурс

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

Также жюри смогло оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победители будут объявлены в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".