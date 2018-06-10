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Бюджет 29-го кинофестиваля "Кинотавр" составил 180 млн рублей

Культура
10 июня, 16:20 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, июня. /ТАСС

На фестиваль было аккредитовано около 4 тыс. человек

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Бюджет 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается в воскресенье в Сочи, составил 180 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье на итоговом брифинге перед закрытием киносмотра директор фестиваля, продюсер Полина Зуева.

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"Бюджет этого года составил 180 млн рублей", - сказала Зуева, пояснив, что увеличение суммы, в частности, было связано с увеличением дней проведения фестиваля и добавлением конкурса дебютов. В прошлом году бюджет составил 166 млн рублей.

"На фестиваль было аккредитовано около 4 тыс. человек", - также добавила продюсер, по словам которой, аккредитацию пришлось закрыть до начала фестиваля, поскольку желающих приехать на "Кинотавр" было слишком много.

"Кинотавр" проходит в Сочи с 2 июня. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс вошли фильмы "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Ван Гоги" с Алексеем Серебряковым, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева.

Также жюри могло оценить картины "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победитель будет объявлен в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".

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