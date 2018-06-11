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Театр балета Юрия Григоровича в Краснодаре представит новый хореографический проект

Культура
11 июня, 1:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В программу мероприятия входят фрагменты сочинений Нины Анисимовой, Василия Вайнонена, Леонида Лавровского и Вахтанга Чабукиани

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театр балета народного артиста СССР Юрия Григоровича в Краснодаре представит в понедельник зрителям новый проект под названием "Легендарные хореографы XX века". Вечер, который состоится в Краснодарском театре балета, включил фрагменты сочинений Нины Анисимовой, Василия Вайнонена, Леонида Лавровского и Вахтанга Чабукиани. Будут исполнены сюиты из балетов "Гаянэ" и "Пламя Парижа", одноактный балет "Вальпургиева ночь" и фрагменты из балетов "Паганини" и "Лауренсия", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Славные имена Анисимовой, Вайнонена, Лавровского, Чабукиани навсегда вписаны в историю отечественного балета первой половины ХХ века, они многое определяли в нашем хореографическом искусстве", - сказал в интервью ТАСС Юрий Григорович. "Я участвовал в их постановках еще ребенком, задолго до того, как познакомился с каждым лично", - отметил хореограф.

"В декабре 1942 года, в Перми, куда мы, учащиеся Ленинградского хореографического училища были эвакуированы, состоялась мировая премьера балета Арама Хачатуряна "Гаянэ" в постановке Нины Анисимовой, и мы, подростки, были в ней заняты", - напомнил Григорович. По его словам, позже, уже будучи солистом Театра оперы и балета имени Кирова (ныне - Мариинского театра), он танцевал в балетах "Пламя Парижа" и "Щелкунчик" Василия Вайнонена, "Ромео и Джульетта" и "Вальпургиева ночь" Леонида Лавровского, репетировал роль Яго в "Отелло" Вахтанга Чабукиани.

Говоря о постановщиках этих балетов, Григорович подчеркнул, что "это были преданные своей профессии люди, танец был содержанием их жизни". "Мне хотелось вспомнить и перенести на сегодняшнюю сцену часть их хореографического наследия, ибо оно того заслуживает, в нем много ценного и живого, имеющего вполне сегодняшнее значение", - считает хореограф.

"На днях мы провели на Исторической сцене Большого тетра России XXVI церемонию присуждения Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" и наблюдали, сколь разнообразны подходы к искусству сценического танца сегодня в мире, - продолжил Григорович. - Полярные направления пытаются утвердить себя, что-то заимствуя из прошлого или, наоборот, идя от него в отрыв".

"Что касается проекта "Легендарные хореографы XX века", состоящего из фрагментов наследия старых мастеров, думаю, он по-своему впишется в исторический контекст общего развития, - поделился Григорович. - Важно и то, что исполнять его будут артисты нового поколения для зрителей так же нового поколения. Посмотрим, как произойдет встреча разных художественных миров, возникнет ли понимание между ними".

О труппе Григоровича

Театр балета Юрия Григоровича образован в Краснодаре в 1996 году и недавно отметил свое 20-летие. Репертуар коллектива программно ориентирован на академическую традицию русского балета и включает балеты Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Михаила Фокина.

В краснодарской труппе поставлены также почти все сочинения Юрия Григоровича, некоторые - в новой хореографической редакции.

Театр гастролировал во многих городах России - в Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи, Нальчике. Выступал в разных странах мира: Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Италии, Германии, Японии, Греции, США, Ливане.

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Персоны
Петипа, Мариус Иванович Григорович, Юрий Николаевич
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