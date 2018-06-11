В Нью-Йорке пройдет премьера фильма о сербском снайпере, воюющем за ополченцев в Донбассе

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Премьера документального фильма о сербе, воюющем в Донбассе за ополченцев, состоится в понедельник в Нью-Йорке. Полнометражная кинолента "Война снайпера" американского режиссера Ольги Шектер будет показана в рамках восьмого кинофестиваля The Lower East Side Film Festival, который проходит на Манхэттене с 7 по 13 июня.

Фильм о морали войны

Как рассказала в интервью ТАСС Ольга Шектер, в процессе работы над фильмом она несколько раз ездила в Донбасс и много времени провела на передовой вместе со своим героем, сербом Деяном Беричем - Деки. "Я старалась проникнуть в сложную личность человека, который каждый день ходит по лезвию ножа, чтобы ответить на вопрос, кто же Деки на самом деле - жертва обстоятельств, солдат или просто убийца? - пояснила Шектер. - Но как-то я услышала от него фразу, что между солдатом и преступником существует очень тонкая грань, и важно ее не перейти. В результате весь фильм я как режиссер старалась понять, удается ли Деки балансировать на грани, не переходя ее, и пыталась ответить себе на вопрос, почему одних можно считать правыми, а других нападающими, хотя и те, и другие убивают".

"Фильм я изначально делала для американского зрителя и думаю, что мне удалось также найти баланс, остаться на той самой грани и увидеть все лишь глазами камеры, - отметила она. - Я хотела снять фильм-портрет, киноленту об одном человеке, но в то же время попытаться раскрыть тему морали войны".

Ольга Шектер проживает в США 20 лет, впервые она посетила восточную часть Украины в качестве журналиста летом 2015 года. "Буквально через три часа, как я въехала в Донецк, на площади, где был развернут рынок и шла мирная торговля, раздался взрыв бомбы, в результате чего пострадали обычные жители, которые и не думали воевать", - вспоминает она. Эти события произвели сильное впечатление на Шектер, и она решила сделать фильм, который можно было бы показать западному миру - ее коллегам, друзьям, властям, обычным людям, которые получают информацию лишь из СМИ. "В то же время я не хотела концентрироваться на конфликте, политике, слушать обвинения в пропаганде, я хотела сделать главной темой героя, его историю, ежедневную жизнь", - отметила режиссер.

Второй шанс

Деяна Берича привели на восток Украины антиамериканские взгляды, и цель его совершенно ясна для него самого - не допустить того, что НАТО сделала в Сербии. "Деки - жертва событий тех лет - он воевал в Боснии и Косово, - рассказала Шектер. - Ему было 17 лет, когда началась война в Хорватии, а когда исполнилось 23 года, произошла война в Косово: он был свидетелем бомбежек НАТО и видел, как эту ситуацию преподносят мировой общественности. Деки считает, что на Украине судьба предоставила ему второй шанс - сделать все возможное, чтобы страна не превратилась в колонию западного мира".

Режиссер считает Деяна Берича "примером нового, информационного века". "Он пользуется уважением среди ополченцев, так как является прекрасным снайпером, но при этом открыто ведет жизнь в социальных сетях и даже переписывается там со своими противниками - людьми, которые обещают уничтожить его физически", - пояснила Ольга Шектер.

Эффект присутствия

По задумке режиссера, у зрителя должно создаться впечатление полного присутствия, абсолютной реалистичности происходящего. "Сначала Деян думал, что я - американская шпионка, и пытался меня разоблачить, но потом, когда мы начали вместе проводить многие часы и дни на военной базе, то привык ко мне и к камере, стал доверять и брать меня на линию фронта, - рассказала Шектер. - Камера должна была стать мухой на стене, чтоб герой перестал ее воспринимать. Когда Деян уходил на опасные задания, то я прикрепляла к нему камеру GoPro, которую обычно используют в спорте".

Всю работу над кинолентой, включая поездки в Донбасс, приобретение техники, Ольга Шектер осуществила за собственные средства. На сегодняшний день фильм "Война снайпера" продемонстрирован на многих международных кинофестивалях и получил несколько призов, в том числе как "Лучший документальный фильм" на международном кинофестивале Риверсайд в штате Калифорния. Там же лента стала победителем в категориях "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа". На международном кинофестивале Аризоны "Война снайпера" выиграла номинацию как "Лучший иностранный документальный фильм".