В Москве простились с Игорем Охлупиным

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. В Московском академическом театре им. Владимира Маяковского простились с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным, который скончался 8 июня на 80-м году жизни после непродолжительной болезни. Актера проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что присутствовать смогли не все, так как большая часть труппы находится на гастролях в Чите.

"Игорь Леонидович был особенным, - сказала присутствовавшая на прощании народная артистка России Евгения Симонова. - Особенным счастьем было с ним играть. Кто испытал это счастье, тот знает. Спасибо за великое счастье быть рядом с вами, дорогой Игорь Леонидович".

"Уникальный актер Маяковки - 58 сезонов и десяток мощных ролей", - поделился воспоминаниями режиссер Юрий Иоффе. - Удивительной деликатности человек! Гордость актерского цеха и при этом гипертрофированная, неподдельная скромность! Такого больше нет. Прощайте, Игорь Леонидович! Вечная память!"

Соболезнования из Читы

На траурной церемонии прозвучало видеообращение, направленное актерами Маяковки находящимися на гастролях в Чите.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева напомнила, что "Игорь Охлупин пришел в Театр Маяковского совсем юношей, в 1960-м году, и был очень востребованным артистом. Стал сразу же много играть. Много играл и у Охлопкова, и у Гончарова, и у Арцибашева. Его очень ценил и им дорожил нынешний художественный руководитель Миндаугас Карбаускис".

Немоляева назвала Охлупина "артистом с неповторимой индивидуальностью и неиссякаемой любовью к сцене". "Можно смело сказать, что артист умер на сцене, поскольку до последних дней, часто превозмогая боль в спине, до последнего выходил на сцену", - отметила Немоляева, добавив, что в ее памяти навсегда останется совместная работа с Охлупиным в спектаклях "Трамвай "Желание" и "Соловьиная ночь".

Народный артист РФ Игорь Костолевский в своем видеообращении назвал Охлупина "настоящим большим русским актером", высказав мнение о том, что "теперь просто трудно представить себе Театр Маяковского без Охлупина". По словам Костолевского, "это большое горе для театра Маяковского и всего театрального искусства".

Народный артист России Михаил Филиппов также направил видеообращение в театр в связи с кончиной Охлупина. "Когда я думаю об Игоре Леонидовиче Охлупине, у меня перед глазами сразу встает образ богатыря, настоящего русского былинного богатыря, - сказал Филиппов. - Я его таким знаю, я его таким буду помнить всегда! Ровный, статный, с невероятной шевелюрой. Он был уникальный человек. Владел всеми секретами настоящего актерского лицедейства. Большой русский артист".

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.