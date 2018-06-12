Международный кинофестиваль "Зеркало" открывается в Ивановской области

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. XII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня. Как сообщили организаторы, в этом году принципиально изменен формат общения со зрителями, а также будут представлены новые программы.

"Лозунг фестиваля этого года - "Территория эксперимента". Андрей Тарковский изменил язык кино и создал уникальные фильмы, которые стали неотъемлемой частью мирового кинематографа. Команда "Зеркала" предлагает гостям и участникам фестиваля вступить на территорию эксперимента - программа и структура посвящены поискам нового киноязыка и новых форматов общения", - отмечают устроители.

Основной площадкой фестиваля в Иванове станет кинотеатр "Лодзь", где пройдут кинопоказы, мастер-классы, презентации и встречи с кинематографистами. Бесплатные просмотры в рамках программы "Кино на колесах" организуют также в Юрьевце, Кинешме, Вичуге, Родниках и Фурманове. Церемонию открытия кинофорума впервые перенесли на родину Тарковского в Юрьевец.

В конкурсной программе покажут картины из Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Катара, Китая, России, Турции, Франции и Швеции: "Не забудь меня" (режиссер Рам Нехари), "Ни даты, ни подписи" (Вахид Джалилванд), "Овдовевшая ведьма" (Цай Чэньцзе), "Мужчины не плачут" (Ален Дрлевич), "Вороны" (Йенс Ассур), "Восход Эдерлези" (Лазар Бодрожа), "Зерно" (Семих Капаноглу), "Намме" (Заза Халваши).

На внеконкурсном показе зрители увидят три киноленты Ларса Фон Триера - "Европа", "Рассекая волны" и "Танцующая в темноте", а также российскую премьеру фильма "Пылающий" южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона. В программу "Свои" вошли картины "ВМаяковский" Александра Шейна, "Довлатов" Алексея Германа - младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова и "Нашла коса на камень" Анны Крайс.

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".