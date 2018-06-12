Путин: фестиваль российской культуры в Японии способствует развитию связей между странами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей "Фестиваля российской культуры в Японии - 2018" и подчеркнул, что проведение культурного форума будет способствовать расширению контактов между народами двух стран. Текст телеграммы опубликован во вторник на официальном сайте Кремля.

"Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что в рамках фестиваля жители Японии смогут посетить серию выставок из коллекций ведущих российских музеев, театральные и балетные постановки, выступления российских оркестров, фольклорных и цирковых коллективов, а также премьерные показы художественных и документальных фильмов российского производства.

В телеграмме президента говорится, что фестиваль российской культуры проходит в Японии в 13-й раз. В этом году он совпал с проведением "перекрестных" Годов России и Японии.

По итогам встречи в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году состоится перекрестный Год культуры России и Японии. В рамках этого события запланировано около 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. Одним из крупнейших проектов станет выставка искусства эпохи Эдо в ГМИИ им. А. С. Пушкина, которая откроется осенью этого года.