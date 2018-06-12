В Токио оркестр под управлением Плетнева открыл Фестиваль российской культуры

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Церемония открытия 13-го по счету Фестиваля российской культуры в Японии прошла во вторник в токийском Сантори-холле. Об этом сообщила компания-организатор Japan Arts.

На открытии выступил Российский национальный оркестр (РНО) при участии японских музыкантов под управлением Михаила Плетнева. В программу выступления вошли "Меланхолическая серенада" и опера "Иоланта" Чайковского.

Как говорится в послании президента России Владимира Путина участникам и гостям фестиваля, его проведение будет способствовать расширению контактов между народами двух стран. "Столь масштабные культурные мероприятия, несомненно, придадут значительный импульс развитию российско-японских гуманитарных связей, будут способствовать расширению прямых контактов между гражданами наших государств", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что в рамках фестиваля жители Японии смогут посетить серию выставок экспонатов из коллекций ведущих российских музеев, театральные и балетные постановки, выступления российских оркестров, фольклорных и цирковых коллективов, а также премьерные показы художественных и документальных фильмов российского производства.

Фестивали российской культуры проходят в Японии с 2006 года. За это время его посетили более 15 млн человек. Сейчас между Россией и Японией подписано соглашение о программе будущих мероприятий на период до 2021 года. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком, другими проявлениями выдающейся российской культуры. В этот раз фестиваль проводится в рамках Года Японии в России и Года России в Японии.

По итогам встречи в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году состоится перекрестный Год культуры России и Японии. В рамках этого события запланировано около 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. Одним из крупнейших проектов станет выставка искусства эпохи Эдо в ГМИИ им. А. С. Пушкина, которая откроется осенью этого года.