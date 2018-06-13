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Сергей Маковецкий отметит 60-летний юбилей на сцене Театра имени Вахтангова

Культура
13 июня, 0:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Актер исполнил главную роль в спектакле "Дядя Ваня"

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Маковецкий в среду отмечает 60-летие. Юбилей актер отпразднует на сцене родного Театра имени Вахтангова, где служит уже 38 лет, - исполнит заглавную роль в чеховском "Дяде Ване", сообщил ТАСС именинник.

"Я сказал в театре, что 13 июня буду играть "Дядю Ваню", - признался Маковецкий. - Это - мой любимый спектакль, в нем все виртуозно: Чехов, режиссура Римаса Туминаса, все персонажи, музыка Фаустаса Латенаса. Я чувствую, понимаю этот спектакль, у которого сегодня будет 227-е представление".

Маковецкий рассказал, что в этом году театр организовал для него юбилейную афишу. "6 июня, в день рождения Пушкина, я сыграл в "Евгении Онегине", 8 июня у меня было "Горячее сердце" по Островскому, 10 июня - "Мнимый больной" по Мольеру", - перечислил актер.

По его словам, в Театре Вахтангова он занят в пяти спектаклях. "Еще я играю в "Пигмалионе" в Театре "Современник" и в "Черном монахе" в Московском ТЮЗе. У меня есть и один антрепризный спектакль, он называется "Бумажный брак", который я также с радостью играю", - поделился Маковецкий.

На вопрос, с какими театральными режиссерами он хотел бы поработать, актер ответил однозначно: "С Римасом Туминасом, очень хочу, чтобы он поставил со мной новый спектакль".

Своим приоритетным кинорежиссером Маковецкий назвал Сергея Урсуляка. "Мы сделали с Урсуляком уже семь фильмов, - "Летние люди", "Сочинение ко Дню Победы", "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон". Осенью на канале "РТР" выйдет сериал по роману Алексея Иванова "Ненастье", который будет восьмой нашей совместной работой", - сказал Маковецкий. Он также сообщил, что в августе начнет сниматься сразу в двух крупных телесериалах, в одном из которых получил неожиданную для себя роль Ивана Грозного.

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