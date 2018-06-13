Медведев поздравил Сергея Маковецкого с юбилеем

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Сергея Маковецкого с 60-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Замечательный актер, незаурядный и творческий человек, вы покорили сердца миллионов людей в нашей стране. Вам удается воплощать в жизнь самые разные, даже очень сложные, психологические характеры и образы", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что благодаря таланту и обаянию артиста такие персонажи, как Швабрин из "Русского бунта", Фима из "Ликвидации", Черненко из "72 метров", отец Александр из фильма "Поп" и другие получились "яркими, глубокими и искренними".

"У вас немало наград, но самая главная из них - это любовь зрителей, которые высоко ценят ваши работы", - заключил премьер.

Сергей Маковецкий - российский актер театра и кино, с 1980 года - артист Государственного академического театра имени Вахтангова. В кино известен своими ролями в фильмах "Брат 2", "Макаров", "12", "Поп", "72 метра", "Жмурки" и многими другими.