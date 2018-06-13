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Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в швейцарском Вербье

Культура
13 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Дирижер отметил важность общения известных музыкантов и юных талантов на площадке фестиваля

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Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра фестиваля в Вербье (Verbier Festival), который в 25-й раз пройдет в Швейцарии. На фестивале выступят также многие известные российские музыканты, сообщил журналистам в среду основатель и исполнительный директор смотра Мартин Энгстрем.

"Наш фестиваль всегда находился под влиянием российских музыкантов. Одной из причин, почему я решил провести эту пресс-конференцию в Москве, стало назначение Валерия Гергиева музыкальным руководителем оркестра Вербье. Оркестр Вербье - это коллектив из сотен молодых дарований из всех уголков мира, это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В течение запланированного семидневного визита господин Гергиев проведет 10-12 репетиций совместно с нами, а также симфонический концерт и продирижирует оперой Чилеа "Адриана Лекуврер", - сказал Энгстрем.

Гергиев, в свою очередь, отметил важность общения маститых музыкантов и юных талантов. "Что меня особенно привлекает в сотрудничестве с фестивалем в Вербье, это постоянное обновление, гарантированное участие молодых музыкантов в программе. Прелесть в том, что рядом с ними лучшие музыканты нашего времени", - подчеркнул дирижер.

Исполнительный директор смотра добавил, что образовательная программа фестиваля распространяется как на солистов, так и на музыкантов оркестра. "За год мы принимаем сотни молодых дарований из России, устраиваем прослушивания в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал он.

В афише фестиваля значатся также имена выдающихся российских мастеров классической музыки: альтист Юрий Башмет, пианисты Евгений Кисин, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Григорий Соколов и Даниил Трифонов, скрипачи Вадим Репин и Максим Венгеров, а также многие другие.

Фестиваль классической музыки Verbier Festival проводится с 1994 года, на его площадках выступают артисты оперы и балета, исполнители джазовой музыки и музыки народов мира, проводятся концерты камерной музыки и мастер-классы. В этом году смотр пройдет в городе Вербье с 19 июля по 5 августа. В течение 18 дней гостей фестиваля ждут 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов из разных стран мира и более чем 270 молодых талантов.

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Персоны
Башмет, Юрий Абрамович Мацуев, Денис Леонидович Трифонов, Даниил Олегович Плетнев, Михаил Васильевич Гергиев, Валерий Абисалович Венгеров, Максим Александрович
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