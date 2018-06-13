МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист СССР Владимир Этуш снялся в фильме режиссера-дебютанта Сергея Батаева "Старый вояка". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Театра имени Вахтангова, где более 70 лет служит Этуш.

Собеседница агентства рассказала, что "все праздничные дни Этуш работал на съемочной площадке по 8 часов в день". "Владимир Абрамович [Этуш] стойко выдержал не только сложные погодные условия - дождь, ветер, огромное количество комаров и мошек, но и взрывы, и стрельбу пиротехнических средств", - отметила представительница пресс-службы, пояснив, что фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной войны.

"В роли деда Егора Кузьмича - Владимир Этуш. В съемках также принимала участие актриса Вахтанговского театра, заслуженная артистка РФ Ольга Тумайкина, сыгравшая в фильме дочь главного героя", - проинформировала представительница пресс-службы.

Она сообщила, что фильм "Старый вояка" обещают выпустить на экраны в ближайшее время, а сам Этуш предрекает ему очень яркую и долгую жизнь.

О создании фильма

Фильм "Старый вояка", основанный на реальных событиях, снят по сценарию Алины Галиаскаровой режиссером-дебютантом Сергеем Батаевым. В настоящее время он является студентом Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

В проекте принимала участие талантливая молодежь из разных городов России - из Москвы, Казани, Санкт- Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода.

Поддержку проекту оказали: Федеральное агентство по делам молодежи - Росмолодежь, Фонд Елены и Геннадия Тимченко, фонд развития культуры "Отчий дом". Также режиссера поддержали его земляки Алексей Демидов и Рамис Кабиров.