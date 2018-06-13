На фестивале "Зеркало" покажут анимационный фильм об "изобретении" футбола в каменном веке

ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Анимационный фильм про "изобретение" футбола "Дикие предки" покажут на фестивале "Зеркало" в Ивановской области в день старта чемпионата мира по футболу-2018, сообщил в среду генеральный продюсер кинофорума Константин Шавловский. Организаторы фестиваля до последнего держали в секрете, что за "фильм-сюрприз" покажут 14 июня.

"В день открытия чемпионата мира по футболу мы показываем фильм "Дикие предки" четырехкратного обладателя "Оскара" за анимационное кино Ника Парка. Это фильм про изобретение футбола в каменном веке очень смешной и трогательный", - сказал генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский.

Анимационный фильм "Дикие предки" покажут на родине режиссера Андрея Тарковского в городе Юрьевце на центральной площади под открытым небом.

"Мультфильм поддержан Британским институтом кинематографии и занимает 14-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов", - уточнили организаторы.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения режиссера правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.