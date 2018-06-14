Театр наций представит в США спектакль "Иванов"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Государственный театр наций представит в Нью-Йорке спектакль "Иванов". У публики будет четыре дня, чтобы увидеть постановку чеховской пьесы в современной версии. Гастрольный тур труппы под управлением художественного руководителя театра Евгения Миронова пройдет на сцене New York City Center в рамках фестиваля "Вишневый сад" (Cherry Orchard) 14-17 июня.

Спектакль поставил режиссер Тимофей Кулябин, в нем заняты такие актеры, как Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Марианна Шульц, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Илья Оршанский. Главную роль исполняет народный артист РФ Евгений Миронов.

Предыстория

Художественный руководитель театра на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал постановку чеховской пьесы "свежим спектаклем", премьера которого состоялась в декабре 2016 года. "Мы, честно говоря, не так много гастролируем, потому что декорации этого спектакля подходят не под все площадки", - заметил Миронов, объясняя, почему, помимо России, "Иванова" показывали только в Минске и Риге.

"Дело в том, что Антон Павлович Чехов как драматург родился в стенах здания, которое ныне является Театром наций, а раньше называлось Театром Корша. Это был первый частный театр в России, который, собственно говоря, создал 130 лет назад Федор Адамович Корш. По легенде, а может быть, и не совсем, когда Чехов пришел в театр, он увидел Константина Сергеевича Станиславского, с которым он познакомился, и раскритиковал постановку. Корш предложил Антону Павловичу, создававшему прекрасные рассказы и маленькие водевили, написать пьесу", - рассказал Миронов.

Таким образом Чехов создал свою первую серьезную работу в театре, указав позднее в дневниках, что написал "Иванова" на спор за десять дней. Первоначально переговоры о постановке пьесы в Театре наций велись с режиссером Люком Бонди, однако планам не суждено было осуществиться из-за его кончины в ноябре 2015 года. Замысел воплотил в жизнь режиссер Тимофей Кулябин, а первая репетиция современной постановки спектакля прошла в усадьбе Мелихово Московской области, где жил и работал Чехов.

Эксперимент

Кулябин напомнил, что пьеса существовала в двух редакциях: комедия и драма с изменением в четвертом акте при "расширении линии всех фиксирующих монологов".

"Мы взяли за основу совмещение обеих редакций. Текст адаптирован к современному языку, потому что [оригинальный чеховский] язык при чтении архаичен, мы так сегодня не говорим. Хотя, конечно, вся конструкция, построение диалогов, мелодика текста Чехова сохранены", - отметил режиссер. Он заверил, что не задавался, конечно, целью переписывать творение классика русской литературы.

Постановка сделана так, чтобы все происходящее на сцене было очень узнаваемо для российского зрителя. "Как будто он подглядывает в окна соседней "хрущевки" в маленьком русском провинциальном городе. В этом и заключался пафос Чехова, стремившегося нарисовать образ предельно узнаваемого и понятного героя с такой распространенной фамилией", - пояснил Кулябин, согласившись с мнением исполнителя главной роли, назвавшего пьесу "сложной и экспериментом чистой воды Антона Павловича".

"Есть композиционные несовершенства: одни сцены очень сильные, другие явно взяты из водевилей. Эта несбалансированность обуславливает сложность пьесы, мы надеемся, что нам отчасти удалось выполнить задачу собрать все это воедино и привести к единому знаменателю", - резюмировал режиссер.

Непростая история

"Прелесть театра состоит в живой энергии, и каждый спектакль в чем-то меняется, мы о чем-то договариваемся. Если Тимофей [Кулябин] рядом, можно с ним советоваться, когда его нет, то сами ищем и пробуем, но чтобы это не меняло структуру, конструкцию, придуманную режиссером, - отметила Чулпан Хаматова, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности внесения изменений в постановку по ходу гастролей. - Без этих изменений и живости, которые должны происходить на каждом спектакле, наверное, нет и понятия театра".

"Никаких, конечно, специальных куплетов в американские гастроли вставлено не будет. Не наверное, а точно, - добавила исполнительница роли жены главного героя. - Спектакль меняется, насколько он всегда [органически] меняется".

Хаматова обратила внимание на то, что труппе предстоит выступать в непривычно большом для камерного московского театра зале, рассчитанном более чем на 2 тыс. зрителей. "Это тоже внесет, конечно, свои коррективы, потому что театр у нас камерный, мы все работаем без посыла, без подачи голоса. Это будет непростой историей, посмотрим, как мы справимся", - подытожила актриса.

"Вишневый сад" проводится в крупнейшем в США городе в шестой раз. Театр наций становится гостем фестиваля второй раз. Труппа под управлением Евгения Миронова дебютировала на этом фестивале два года назад со спектаклем "Рассказы Шукшина".

Репертуар Театра наций включает около сорока постановок по классическим и современным произведениям. Среди них: "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Иванов", "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Рассказы Шукшина", "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса, "Укрощение строптивой" по комедии Уильяма Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по роману Франсуа Рабле, "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса, "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана, "Дыхание" по пьесе Дункана Макмиллана и др.