Евгений Миронов: в РФ нужно законодательно прекратить приравнивать культуру к сфере услуг

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Российский закон "О культуре" требует доработки, в нем необходимо прописать положение, которое позволит перестать приравнивать культуру к сфере услуг. Такое мнение ТАСС высказал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Он с труппой представит в Нью-Йорке постановку спектакля "Иванов" по пьесе Антона Чехова.

Худрук театра, отвечая на вопрос о своем отношении к упомянутому выше закону, сказал, что "находится в теме", так как входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. "Сейчас еще идут обсуждения, чтобы вынести все на суд президента. Но самое главное, насколько я понимаю, это, чтобы культуру вывели из [категории] сферы услуг. Это означает, что мы [деятели искусств] не прачечная и не булочная, мы создаем некий продукт, отношение к которому должно быть иное, это не материальные ценности, но это тот культурный фонд, который остается потом надолго, если это настоящее произведение искусства", - полагает Миронов.

Он считает, что в действующем законодательстве есть "множество технических вещей, которые должны быть отменены, заменены или переделаны". В качестве примера народный артист РФ привел Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013. "Это конкурсная основа, при которой в конкурсе могут победить непрофессиональные люди, мы ничего с этим не сможем сделать", - сказал Миронов. По его мнению, такое положение чревато тем, что реквизит для кино будет изготавливать не мастер, выставляющий за качественную работу не завышенную и не заниженную цену, а проходимец.

Худрук убежден в необходимости перестать приравнивать культуру к промышленному производству или сфере услуг. "Безусловно нужно рассчитывать и иметь понимание того, как должна финансироваться культура, как мы должны отчитываться, все эти вопросы остаются в рамках закона. Но отношение должно быть другим", - заключил Миронов.

В начале этого месяца советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил ТАСС, что рабочая группа по закону "О культуре" должна встретиться в течение июня для утверждения концептуального подхода к документу. Толстой уточнил, что разработку данного закона надеются завершить в этом году.

По итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года, Владимир Путин в феврале 2018 года поручил подготовить концепцию проекта федерального закона "О культуре". Его разработка должна завершиться к 1 июля 2018 года.