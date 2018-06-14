Десять главных фильмов Станислава Говорухина

14 июня из жизни ушел режиссер Станислав Говорухин, народный артист РФ, режиссер, снявший множество советских и российских фильмов. Его главные киноработы — в материале ТАСС.

"Вертикаль"

YouTube/Odessa Film Studio

Остросюжетный и потому очень популярный в СССР фильм об альпинистах с Владимиром Высоцким в главной роли стал для Говорухина дебютом. С этого фильма фактически и начался феномен популярности Высоцкого: люди ходили на сеансы и записывали слова исполняемых им песен в блокнот.

"Жизнь и удивительные путешествия Робинзона Крузо"

YouTube/Odessa Film Studio

Эта экранизация романа Даниэля Дефо о приключениях несчастного, выжившего на необитаемом острове, с Леонидом Куравлевым оказалась очень популярна не только в СССР, но и за его пределами: "Робинзон Крузо" Говорухина стал самым популярным советским фильмом в Польше за все десятилетие (картина вышла в 1972-м).

"Место встречи изменить нельзя"

YouTube/Odessa Film Studio

Высоцкий снова снялся у Говорухина, и вновь это сенсация всесоветского масштаба. Самый известный, популярный и любимый сериал страны снял именно Говорухин, в главной роли капитана милиции Глеба Жеглова — всенародно любимый певец.

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"

YouTube/Odessa Film Studio

Этой экранизацией классической детской книжки Марка Твена Говорухин запустил карьеры сразу обоих своих исполнителей главных ролей: Федор Стуков — Том — стал впоследствии креативным продюсером "СТС Медиа", а Владислав Галкин — Гек — прославился как актер театра и кино (к сожалению, артист скончался в 2010 году).

"В поисках капитана Гранта"

YouTube/Odessa Film Studio

Говорухин очень вольно перенес на экран роман Жюля Верна: в его версии писатель параллельно с развитием сюжета для зрителя пишет свой знаменитый роман, а в конце сюжетные линии автора и его персонажей сходятся.

"Десять негритят"

YouTube/Odessa Film Studio

Фильм, снятый Говорухиным по классическому английскому роману Агаты Кристи, получился исключительно в духе оригинала. Это запутанный, но очень интригующий камерный детектив, впрочем, с ныне уже не политкорректным названием: в 2015-м вышла новая британская экранизация, которую прозвали "И никого не стало".

"Асса"

YouTube/akm1116

Говорухин нередко сам снимался в кино, иногда и не в своих фильмах. Его роль Крымова, который противостоит мальчику Бананану в культовой "Ассе", запомнилась многим.

"Так жить нельзя"

YouTube/Константин Белик

По прошествии стольких лет стало понятно: "Так жить нельзя". Показательный и лично очень важный для Говорухина фильм: не зря режиссер, который раньше работал исключительно над художественным кино, перешел к документально-публицистической форме. Это кино о кризисе позднесоветского строя — до сих пор одна из самых обсуждаемых его работ.

"Ворошиловский стрелок"

YouTube/Kinoha

Один из ключевых фильмов 90-х про пенсионера, который после того, как его внучку изнасиловали бандиты из соседнего дома, сделался народным мстителем, еще раз подчеркнул недовольство режиссера состоянием страны. Кстати, российские правоохранители фиксировали несколько случаев, когда другие старики, убивавшие своих обидчиков, рассказывали о том, что вдохновились на это "Ворошиловским стрелком".

"Конец прекрасной эпохи"

YouTube/Русские HD Трейлеры

"Конец прекрасной эпохи" — это последний и лучший из поздних фильмов Говорухина. Снятый по мотивам довлатовского сборника рассказов "Компромисс", фильм все же получился не совсем о писателе Сергее Донатовиче, а скорее — о режиссере Станиславе Сергеевиче, о его прошедшей, но незабываемой и оттого вечной в его памяти молодости.