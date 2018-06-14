Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Дорогами Просекко". Видеотрансляция завершена

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная VI Международному музыкальному фестивалю "Дорогами Просекко", который состоится в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет, генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко и генеральный директор Росконцерта Алексей Лебедев объявили программу фестиваля в Италии и представили музыкантов-участников.

Главные концерты фестиваля "Дорогами Просекко" пройдут с 21 по 24 июня в городах Конельяно и Витторио-Венето. Участниками фестиваля уже в шестой раз станут знаменитые солисты и коллективы с мировым именем.