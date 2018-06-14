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В Брянской области снимут фильм о партизанском движении по заказу Министерства культуры

Культура
14 июня, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сценарий фильма и технические условия съемок обсуждают кинокомпания "Вектор" и областной департамент культуры

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Документальный фильм о партизанах и подпольщиках снимут по заказу Министерства культуры к 75-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Съемки пройдут с 27 по 29 июня, в период проведения Международного фестиваля "Партизанскими тропами Брянщины", рассказала ТАСС директор регионального департамента культуры Елена Кривцова.

"Фильм будет называться "Памятные даты России. Партизаны и подпольщики", снимать его будет по заказу Министерства культуры РФ московская кинокомпания "Вектор". Уже определены даты - с 27 по 29 июня, как раз в этот период будет проходить Международный фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины". В нем планируют принять участие делегации из Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Сербии, Словении, Чехии, Беларуси, Украины, ряда российских регионов и всех районов Брянской области", - сказала Кривцова.

Съемки фильма приурочены к 75-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, юбилейная дата будет отмечаться 17 сентября 2018 года. "Идея съемок фильма возникла во время VIII Международного форума Победителей, который проводился в регионе в апреле 2018 года. Из постсоветских республик приезжали делегации, обсуждалась тема партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, а это мощная страница в истории Брянщины", - отметила Кривцова.

По ее словам, сейчас между областным департаментом культуры и кинокомпанией "Вектор" идут переговоры о деталях сценария картины и технических условиях съемок.

Оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.

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